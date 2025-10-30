FOTO Odlična ideja: Riješite se stvari koje vam ne trebaju i ostavite ih u autobusu
U reciklažnom dvorištu Valmade u Puli otvoren je ReBus, novi prostor za odlaganje i razmjenu korisnih predmeta koji građanima omogućuje da svoje stare stvari pretvore u resurse – i to potpuno besplatno.
Cilj ovog inovativnog projekta je poticati ponovnu uporabu predmeta, smanjiti količinu otpada i promicati održiv način života u zajednici. Ideja je jednostavna: sve što vam više ne treba, a još je ispravno i korisno, možete donijeti u ReBus.
Projekt su zajednički realizirali Grad Pula, Herculanea, Pulapromet, Zelena Istra, te učenici Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna i Industrijsko-obrtničke škole Pula, uz kreativnu podršku Studija Sonda.