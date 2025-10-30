FOTO Odlična ideja: Riješite se stvari koje vam ne trebaju i ostavite ih u autobusu

U reciklažnom dvorištu Valmade u Puli otvoren je ReBus, novi prostor za odlaganje i razmjenu korisnih predmeta koji građanima omogućuje da svoje stare stvari pretvore u resurse – i to potpuno besplatno.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Cilj ovog inovativnog projekta je poticati ponovnu uporabu predmeta, smanjiti količinu otpada i promicati održiv način života u zajednici. Ideja je jednostavna: sve što vam više ne treba, a još je ispravno i korisno, možete donijeti u ReBus.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
U ReBusu se mogu pronaći ili ostaviti razni predmeti – kućanski aparati, posuđe, knjige, lampe, dječja kolica, hranilice, hodalice, krevetići i igračke.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Ako se donese predmet koji nije pogodan za razmjenu, može se odmah odložiti u odgovarajući kontejner u sklopu dvorišta.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
ReBus je otvoren svakim danom osim nedjelje, od 8 do 18 sati, a nalazi se unutar reciklažnog dvorišta Valmade, kojim upravlja Pula Herculanea.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Ako se donese predmet koji nije pogodan za razmjenu, može se odmah odložiti u odgovarajući kontejner u sklopu dvorišta.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Projekt su zajednički realizirali Grad Pula, Herculanea, Pulapromet, Zelena Istra, te učenici Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna i Industrijsko-obrtničke škole Pula, uz kreativnu podršku Studija Sonda.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Posebnu čar projektu daje činjenica da je ReBus smješten u prenamijenjenom starom autobusu, koji su učenici preuredili u funkcionalan i atraktivan prostor za razmjenu.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
ReBus nije samo mjesto gdje se ostavljaju stvari – on je simbol održivosti, zajedništva i kreativnosti.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
