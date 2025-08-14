FOTO Od čizme, krave do oraha: Ovaj hrvatski kraj ima najneobičnije spomenike, znate li što znače?

U međimurskim općinama nalaze se brojni posebni spomenici, a u nastavku možete vidjeti o čemu je točno riječ. 
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Općina Donja Dubrava spomenik čizmi s trdom sarom.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
On je postavljen u spomen na dobravsku čižmu i čižmare kojih je u jednom trenutku bilo preko 50 i čijim su se radom prehranjivale brojne dobravske obitelji, stoji na stranicama Općine.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
U međimurskom selu Dunjkovcu podigli su drveni kip nazvan Smoligar. 
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Smoligari su bili prvi zanatlije u tom kraju koji su se bavili izradom smoliga – drvca za potpalu vatre.  
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Spomenik hantlaru nalazi se u Strahonincu.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Hantlari su bili preprodavači stoke, uglavnom krava, i po njima je Strahoninec postao poznat.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Postoji i spomenik prvoj željezničkoj pruzi u Hrvatskoj, a nalazi se u Kotoribi. 
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Općina Orehovica ima spomenik orahu.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Kako piše eMeđimurje, spomenik podsjeća na plodnost međimurske zemlje i mudrost predaka koji su znali kako iz prirode izvući najbolje.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Općina Selnica ima maskotu "Pikača", a spomenik mu je napravljen od slame. 
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Spomenik putaru nalazi se u Štrigovi.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Putari su bili neizostavni pomagači u berbi grožđa, a spomenik je oda snazi i predanosti ljudi čije su ruke hranile vinsku kulturu.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Spomenik krumpiru smješten je u Belici i slavi ono što je hranilo generacije mještana.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
U Podturnu se nalazi spomenik nogometašu koji podsjeća na predanost sportu i zajedništvo. 
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
