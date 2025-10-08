FOTO Nezaboravan prizor u Vatikanu: Papa Lav XIV. pred vjernicima uhvatio hrvatski dres
Na Trgu sv. Petra u Vatikanu okupilo se oko 10.000 hrvatskih vjernika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i dijaspore u povodu jubilejskog hrvatskog nacionalnog hodočašća u Rim, koje traje od 5. do 12. listopada. Hodočasnike je pozdravio papa Lav XIV., poručivši im da Hrvati, ako nastave živjeti i prenositi svoje kršćanske vrijednosti, mogu biti “kvasac mira” u svijetu punom sukoba.
– Vjera raste i jača kada se dijeli, stoga prenesite svojoj djeci kršćanske vrijednosti koje su oblikovale vašu dugu povijest i kulturu, rekao je Sveti Otac, dodajući da će upravo tako Hrvati “nastaviti biti kvasac mira, dobra i nade u svijetu rastrganom nasiljem i ratovima koje i sami poznaju iz svoje povijesti”.
Ovo je prvo veliko okupljanje Hrvata u Vatikanu pod pontifikatom novog pape, koji je dužnost preuzeo 18. svibnja ove godine. Lav XIV., prvi Amerikanac na čelu Katoličke crkve, poznat je po zalaganju za siromašne i ugrožene, kritici kapitalizma i podršci mirovnim inicijativama, osobito u Ukrajini i Palestini.
Jubilejska godina, kako je objasnio fra Tomislav Glavnik, ravnatelj Hrvatskog Caritasa, obilježava se svakih 25 godina i posvećena je oprostu, povjerenju i pokori. Ovogodišnji jubilej nosi geslo “Nada ne razočarava”, a papa Lav XIV. pozvao je vjernike da budu “hodočasnici nade”.
U izaslanstvu hrvatske Vlade bila je i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, koja je obraćanje pape pratila uživo kao predsjednica Komisije za vjerske zajednice RH. Nakon papinog govora, svetu misu na hrvatskom jeziku predvodio je zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Dražen Kutleša.