FOTO Namrgođen stigao pred sud: Pogledajte kako bivši glavni državni inspektor ide po odluku o slobodi ili pritvoru

Bivši glavni državni inspektor uskoro će saznati hoće li mu sud odrediti pritvor. O prijedlogu za određivanje istražnog zatvora za Mikulića i njegova kuma Dragana Krasića koji je također stigao odlučivat će sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda
Mikulić je u četvrtak nakon razrješenja s dužnosti i uhićenja u lovištu u sisačko-moslavačkoj županiji prenoćio u policijskom pritvoru, kao i s petka na subotu nakon ispitivanja u Uskoku. Tužitelji su ispitali i trojicu njegovih suoptuženika, a u međuvremenu su istražitelji dovršili pretragu njihovih domova, ureda i automobila
Uz Mikulića i Krasića, donedavnog načelnika Sektora za rudarstvo Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva gospodarstva, zbog sumnje u davanje mita osumnjičeni su vlasnici kamenoloma u Zagorju Goran Večković i Ivica Vugrinec koji ima i lanac mesnica. Oni su nakon ispitivanja pušteni na slobodu.