Misterij 'crne rupe' na Googleovoj karti: Doveo je do brojnih teorija, a 'jedini odgovorni' ubija ptice

Korisnici Interneta otkrili su misterioznu pojavu na Google kartama, te je pokrenuta rasprava na društvenim mrežama što ustvari je ogromna crna rupa koja se otvorila usred oceana. Međutim, riječ je o nečemu puno 'normalnijem'. Google snimka je optička varka, jer ono što s visine izgleda kao velika crna rupa kojoj uistinu nije mjesto usred oceana je ustvari nenaseljeni otok Vostok koji se nalazi sjevernozapadno od Tahitija.

Vostok pripada Republici Kiribiti, nalazi se ured Pacifičkog oceana, te je oko 4000 milja od Australije, piše Mirror.

Naravno, kako je otok Vostok misteriozno 'zacrnjen' na Google kartama, to je dovelo do brojnih teorija zavjere među kojima je i jedna da je riječ o mjestu koje namjerno je blurao Google s ciljem čuvanja tajnosti, kao što to radi za mnoga mjesta na svijetu, poput vojnih baza. No, razlog zašto je otok crn je zbog stabla.

Kako piše National Geografic, Vostok je jedan od pet otočića otočja Line na kojem rastu stabla Pisonia. Ta stabla rastu jedno uz drugo, pa gledajući odozgo, tamno i zeleno lišće izgleda crno. Stabla Pisonie mogu narasti i do 30 metara u visinu i ukloniti gotovo svu vegetaciju, prenosi Fenix-magazin.

Ubojica ptica?

Ogromna većina biljaka ovisi o pticama i kukcima za širenje sjemena, jedna od njih je i Pisonia. Međutim, može se reći kako je njezin pristup oprašivanja često smrtonosan za ptice.

Stabla Pisonije mame male ptice da grade gnijezda na njezinim granama, a kada se ptice očešaju o te grane pune sjemena, ljepljive sjemenke pizonije zalijepe se za ptičje perje. No, na kraju ih bude toliko puno na ptičjem perju da one ne mogu odletjeti već padnu na tlu ili umru od gladi ili ih pojedu grabežljvci, piše Amusing Planet.

