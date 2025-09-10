FOTO Milanović brao grožđe na Plešivici: 'Još jedna prilika da se da podrška našim vinarima iz okolice Zagreba'
Predsjednik Republike Zoran Milanović, kao domaćin, sudjelovao je u „Diplomatskoj berbi“ na Plešivici, berbi grožđa organiziranoj za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj. Organizator berbe je Grad Jastrebarsko, a ovogodišnja „Diplomatska berba“ u Jaski održala se u vinogradu Vinarije Jagunić.
„Deseta ‘Diplomatska berba’ je još jedna prilika da se da podrška našim vinarima iz okolice Zagreba koji rade odličan posao. Sva ova vina su manje-više plasirana mimo maloprodaje i ne mogu se kupiti u trgovinama, količine su male. Ljudi ovdje sve što naprave prodaju“, izjavio je predsjednik Milanović nakon berbe grožđa s diplomatima.
Vinarija Jagunić obiteljsko je imanje smješteno u prestižnoj vinskoj regiji Plešivica. Od 1920-ih godina, obitelj Jagunić posvećena je stvaranju izvanrednih vina. Danas vinarijom upravljaju braća Dominik i Martin koji su četvrta generacija obitelji Jagunić. Njihova obitelj predano njeguje ne samo svoja vina, već i bogatu tradiciju lokalne gastronomije i regionalnih specijaliteta.
„Diplomatska berba“, koja se ove godine održava deseti puta, postala je tradicionalna manifestacija. Prigoda je to za promociju ne samo plešivičkog kraja, nego i hrvatske kulture i tradicije povezane uz običaje berbe grožđa.