FOTO Kaos u Bjelovaru: Nevrijeme protutnjalo gradom, vjetar čupao stabla i nosio grane

Veliko nevrijeme pogodilo je Bjelovar ovog utorka, a jak vjetar nosio je sve pred sobom i iščupao više stabala, javlja Mojportal. Zbog velike količine kiše koja je napadala, dijelovi grada bili su pod vodom.

Kako javlja portal, grmljavinsko nevrijeme nije dugo trajalo, ali je iza sebe ostavilo razbacane stvari i srušena stabla, zbog kojih se dijelovima gradskog parka nije moglo ni proći.

Inače, za Zagreb i okolicu, kao i Karlovac, ovog je utorka Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Sutra će žuti meteoalarm biti na snazi u skoro cijeloj Hrvatskoj, na Jadranu uglavnom zbog jake bure.

''Djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji, osobito poslijepodne u unutrašnjosti. Ujutro lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni te bura, navečer i u noći na četvrtak i jaka, lokalno s olujnim udarima, ponajprije podno Velebita. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 24, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 °C'', najavljuje za sutra DHMZ.

