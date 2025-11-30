Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Ove su transparente nosili sudionici marša 'Ujedinjeni protiv fašizma'
Marš "Ujedinjeni protiv fašizma" danas je održan u više hrvatskih gradova - Zagrebu, Rijeci, Zadru i Puli, s ciljem javnog iskaza protiv nacionalizma, mržnje i ekstremizma u društvu.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Okupljanje je počelo točno u podne, a diljem Hrvatske su se okupile tisuće građana.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Sudionici su nosili transparente i slogane koji su iskazivali njihovu poruku.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Također su se čuli pozivi za solidarnost, poštovanje ljudskih prava i očuvanje pluralizma, kao jasan odgovor na porast intolerancije u javnom prostoru.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Cilj prosvjeda bio je skrenuti pozornost na važnost očuvanja demokracije, tolerancije i ljudskih prava, uz jasnu poruku da se svaki oblik ekstremizma i nasilja mora odlučno odbaciti.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Zbog toga su prosvjednici poručili kako se ne boje huškača, nego da će svojim glasom borbu protiv ekstremizma i diskriminacije voditi javno i zajednički.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Kolone okupljenih kretale su se zakazanim rutama, noseći transparente i zastave, uz zvukove zviždaljki i povike podrške antifašističkim vrijednostima.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
Na rubu
Racanović brončana, Sraga-Hude šesti na svjetskom prvenstvu u Sarajevu
Video sadržaj
ŠTETA
Zrinka Ljutić odustala drugu slalomsku utrku u nizu: Napravila je kobnu pogrešku pred sami kraj
DUBROVAČKI GRADONAČELNIK
Mato Franković: Fašizam je zlo. Komunizam je također zlo
18
OGLASILA SE IVA RINČIĆ
Gradonačelnica Rijeke objavila zašto nije bila na prosvjedu: Ne želim se svrstavati uz petokraku
1
/
Molimo vas pričekajte...