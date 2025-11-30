FOTO Ove su transparente nosili sudionici marša 'Ujedinjeni protiv fašizma'

Marš "Ujedinjeni protiv fašizma" danas je održan u više hrvatskih gradova - Zagrebu, Rijeci, Zadru i Puli, s ciljem javnog iskaza protiv nacionalizma, mržnje i ekstremizma u društvu.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Okupljanje je počelo točno u podne, a diljem Hrvatske su se okupile tisuće građana.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Sudionici su nosili transparente i slogane koji su iskazivali njihovu poruku.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Također su se čuli pozivi za solidarnost, poštovanje ljudskih prava i očuvanje pluralizma, kao jasan odgovor na porast intolerancije u javnom prostoru.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Cilj prosvjeda bio je skrenuti pozornost na važnost očuvanja demokracije, tolerancije i ljudskih prava, uz jasnu poruku da se svaki oblik ekstremizma i nasilja mora odlučno odbaciti.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Zbog toga su prosvjednici poručili kako se ne boje huškača, nego da će svojim glasom borbu protiv ekstremizma i diskriminacije voditi javno i zajednički.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Kolone okupljenih kretale su se zakazanim rutama, noseći transparente i zastave, uz zvukove zviždaljki i povike podrške antifašističkim vrijednostima.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
