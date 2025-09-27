FOTO Derutno izdanje u srcu grada: Iz nje je pokradeno sve što je imalo vrijednost, ostali su samo zidovi i šuma na krovu

Nekoć luksuzna zgrada u srcu Đakova, poznata i kao Mimoza, danas je simbol propadanja i zanemarivanja. Jedna od najvećih poslovnih zgrada u Hrvatskoj, nakon što su prije 25 godina iz nje otišli radnici propalog PIK-a Đakovo, ostala je prazna
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Iako je država prije pet godina darovala zgradu Gradu Đakovu, situacija se nije nimalo promijenila
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Grad je zgradu ogradio, no unatoč tome, iz nje je pokradeno sve što je imalo bilo kakvu vrijednost. Danas su ostali samo zidovi i šuma na krovu, dok je unutrašnjost gotovo potpuno opustošena
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Prema ugovoru s državom, Grad Đakovo se obvezao staviti zgradu u funkciju za javne i društvene potrebe. Međutim, Grad nije poduzeo konkretne korake u obnovi zgrade niti je aplicirao za EU sredstva koja su bila dostupna
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Kako je u siječnju istekao rok za obnovu, Grad je zatražio produžetak ugovora, koji će vjerojatno i dobiti
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Bitno je napomenuti da je ugovorom predviđeno da Grad Đakovo odustaje od svojih potraživanja prema Republici Hrvatskoj u iznosu od 24.333.466,80 kuna
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Ova situacija izazvala je brojne kritike i nezadovoljstvo građana, dok zgrada Mimoza i dalje propada čekajući bolje dane
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Osamdesetih godina prošlog stoljeća bivši PIK Đakovo zapošljavao je oko 3500 radnika u dvadesetak OOUR-a (Osnovna organizacija udruženog rada)
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Radna zajednica koja je obavljala zajedničke i stručne poslove brojala je oko 280 zaposlenika raspoređenih na nekoliko lokacija u Đakovu. S obzirom na tu raštrkanost javila se potreba za objedinjenjem svih službi na jednom mjestu. Tako je 1986. godine donesena odluka o gradnji poslovne zgrade
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Međutim, u vrijeme gradnje Jugoslavija se suočavala s teškom gospodarskom situacijom zbog čega je bila zabranjena gradnja neprofitnih objekata
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Gradnja Mimoze započela je 1986. godine, a već u studenom 1988. godine zgrada je bila useljena. Financirana je isključivo sredstvima PIK-a Đakovo, često na štetu radničkih plaća, te je postala reprezentativni simbol tvrtke koji je izazivao divljenje kod svih
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Zgrada Mimoza postala je preskupa za mali broj preostalih radnika, te je uprava Đakovštine d.d. odlučila da se radnici presele na drugu lokaciju, a zgradu prepuste državi, odnosno Ministarstvu financija, za dug neplaćenih doprinosa
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Tako od 1999. Mimoza ostaje prazna i napuštena, prepuštena propadanju
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
