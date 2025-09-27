FOTO Derutno izdanje u srcu grada: Iz nje je pokradeno sve što je imalo vrijednost, ostali su samo zidovi i šuma na krovu
Nekoć luksuzna zgrada u srcu Đakova, poznata i kao Mimoza, danas je simbol propadanja i zanemarivanja. Jedna od najvećih poslovnih zgrada u Hrvatskoj, nakon što su prije 25 godina iz nje otišli radnici propalog PIK-a Đakovo, ostala je prazna
Prema ugovoru s državom, Grad Đakovo se obvezao staviti zgradu u funkciju za javne i društvene potrebe. Međutim, Grad nije poduzeo konkretne korake u obnovi zgrade niti je aplicirao za EU sredstva koja su bila dostupna
Radna zajednica koja je obavljala zajedničke i stručne poslove brojala je oko 280 zaposlenika raspoređenih na nekoliko lokacija u Đakovu. S obzirom na tu raštrkanost javila se potreba za objedinjenjem svih službi na jednom mjestu. Tako je 1986. godine donesena odluka o gradnji poslovne zgrade
Gradnja Mimoze započela je 1986. godine, a već u studenom 1988. godine zgrada je bila useljena. Financirana je isključivo sredstvima PIK-a Đakovo, često na štetu radničkih plaća, te je postala reprezentativni simbol tvrtke koji je izazivao divljenje kod svih
Zgrada Mimoza postala je preskupa za mali broj preostalih radnika, te je uprava Đakovštine d.d. odlučila da se radnici presele na drugu lokaciju, a zgradu prepuste državi, odnosno Ministarstvu financija, za dug neplaćenih doprinosa