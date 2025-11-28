FOTO Bivši glavni inspektor prenoćio u pritvoru, pogledajte što mu je policija odnijela iz kuće
Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić nakon razrješenja s dužnosti i uhićenja zbog sumnje u korupciju prenoćio je u policijskom pritvoru, a danas ga očekuje ispitivanje u Uskoku koji potom treba odlučiti hoće li protiv njega i suoptuženika pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.
Uskok i policija su, ne navodeći identitete, izvijestili da je na području Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije uhićeno više osoba te da je u tijeku provođenje hitnih dokaznih radnji, odnosno pretresi i prikupljanje dugih dokaza.
Istraga protiv supružnika Šincek i suosumnjičenika pokrenuta je zbog nepropisnog odlaganja desetaka tisuća prostornih metara medicinskog i plastičnog otpada uvezenog iz Italije i Slovenije te od hrvatskih tvrtki koji su zakopavali na području Varaždina, Gospića i Benkovca čime su ugrozili okoliš, ali i živote i zdravlje stanovništva.
Prema neslužbenim podacima uz Mikulića je uhićen i njegov kum Dragan Krasić, donedavni načelnik Sektora za rudarstvo Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva gospodarstva te dvojica poduzetnika, zbog sumnje u davanje i primanje mita.