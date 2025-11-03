Favorit je za gradonačelnika New Yorka i na meti je mnogih kritičara: 'Strahovi proizlaze iz istih briga koje ljudi imaju zbog Trumpa'

Najveći grad u SAD-u završit će glasovanje na izborima za gradonačelnika 4. studenoga. Nakon što se u rujnu sadašnji demokratski gradonačelnik Eric Adams povukao iz predizborne kampanje, borba se vodi između uzlazeće demokratske zvijezde Zohrana Mamdanija, aktivista i republikanskog kandidata Curtisa Sliwe i bivšeg guvernera New Yorka koji se sada natječe kao neovisni kandidat Andrewa Cuoma. Sliwa je konzervativac, koji vodi radijske talk emisije, opisuje sebe kao populista i poznat je u gradu po svojoj grupi Guardian Angels (Anđeli čuvari) čiji je cilj sprječavanje kriminala.

Cuomo, kojeg se općenito smatra centristom, dao je ostavku na dužnost guvernera 2021. godine nakon optužbi za seksualno nedolično ponašanje. Nakon iznenađujućeg poraza od Mamdanija na demokratskim nominacijama u lipnju, odlučio se nastupiti kao neovisni kandidat. Sada je glavni favorit upravo 34-godišnji Mamdani, piše Deutsche Welle.

Tko je Zohran Mamdani?

Vodeći kandidat za gradonačelnika New Yorka rođen je u Ugandi, a indijskog je podrijetla. Njegova majka Mira Nair cijenjena je indijsko-američka redateljica, a njegov otac Mahmood Mamdani indijski je znanstvenik rođen u Ugandi.

Obitelj se iz Ugande nakratko preselila u Južnu Afriku kada je Zohran imao pet godina, prije nego što su se dvije godine kasnije nastanili u New Yorku. Svoje je odrastanje opisao kao „privilegirano”, ali je priznao da njegovo iskustvo nije bilo tipično za New York.

QUEENS, NEW YORK  NOVEMBER 1, 2025: Mayoral candidate Zohran Mamdani, joined by hundreds of supporters, held a community rally at Hillside Avenue Park in Queens. Engaging directly with residents, Mamdani discussed pressing local issues including housing, public safety, and economic opportunity. The event highlighted his grassroots campaign message focused on civic participation, community empowerment, and building a more equitable New York City. (Photo: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire) Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire

Njegov politički uspon bio je brz. Izabran je u Skupštinu države New York 2020. godine, a kada je u listopadu 2024. najavio svoju kandidaturu za gradonačelnika, smatralo se da je nepoznat i da neće ni približno doći do nominacije. Na kraju je njegova pobjeda nad Cuomom bila uvjerljiva, s 56,4 % glasova. Mamdani je musliman, inače obožavatelj hip-hopa te je u tom žanru nastupao i producirao glazbu. Također je i navijač nekoliko sportskih timova, uključujući New York Metse (bejzbol), New York Giantse (američki nogomet) i engleski nogometni klub Arsenal.

Koja su Mamdanijeva stajališta i načela?

Djelomično kao rezultat njegovog rada prije politike, kada je pomagao osobama s niskim primanjima da izbjegnu deložaciju, priuštivost stanovanja postala je kamen temeljac njegove kampanje. U metropoli za koju je izvješće Deutsche Banka iz 2025. utvrdilo da ima najskuplje stanarine na svijetu - prosječni trosobni stan košta 8.500 dolara (7.345 eura) mjesečno – na odobravanje građana naišli su njegovi pozivi na zamrzavanje stanarina u stanovima s reguliranim najmom, povećanje broja povoljnih stanova i strožu regulaciju privatnih iznajmljivača.

Mamdanijevo članstvo u Demokratskim socijalistima Amerike dodatni je pokazatelj njegovih uvjerenja. Također se zalagao za uvođenje jedinstvenog poreza od 2 % za one u gradu koji zarađuju više od milijun dolara godišnje, povećanje poreza na dobit, uvođenje besplatnih autobusa, određivanje minimalne plaće od 30 dolara po satu (s dosadašnjih 16,50) te proširenje javne skrbi za djecu.

„Morate govoriti jezikom koji svi mogu razumjeti i u kojem se mogu prepoznati, a također morate govoriti o borbama koje ljudi proživljavaju i onima koje dominiraju njihovim svakodnevnim životima”, rekao je Mamdani za britanski tjednik The New Statesman u rujnu. „Često su (demokrati, op.ur.) govorili o demokraciji, ali ako si ne možete priuštiti život u gradu koji zovete domom, nemate vremena brinuti se o vrijednostima.”

Što kritičari kažu o Mamdaniju?

S obzirom na to da su njegova načela i politika više lijevo od nacionalnog prosjeka, Mamdani ima mnogo kritičara. Neki smatraju da ga njegov oblik socijalizma, čak i u gradu koji je znatno liberalniji od većine u SAD-u, čini osobom koja polarizira.

„Strahovi proizlaze iz istih briga koje ljudi imaju zbog predsjednika Trumpa”, rekao je nedavno bivši guverner New Yorka David Paterson. „On cilja na različite skupine i govori o čitavim grupama ljudi na negativan način. Zohran Mamdani učinio je isto. Ali on govori o ljudima koji su obični demokrati ili obični republikanci.”

Mamdanijeva podrška pravima Palestinaca također je nekima predstavljala problem u gradu s najvećom židovskom populacijom izvan Izraela. „Da budem jasan i nedvosmislen: vjerujem da Zohran Mamdani predstavlja opasnost za njujoršku židovsku zajednicu”, rekao je rabin Elliot Cosgrove iz konzervativne sinagoge Park Avenue u propovijedi ranije ovog mjeseca. No taj stav nije općenito prihvaćen među njujorškim Židovima i mnogi su jasno dali do znanja da podržavaju Mamdanija.

Gospodarstvenici su također izrazili zabrinutost. Poznati investitor Bill Ackman objavio je na platformi X da će Mamdanijeve „anti-biznis politike, uključujući veće poreze na dobit, uništiti radna mjesta u New Yorku i natjerati tvrtke da pobjegnu.”

Zašto je uloga gradonačelnika New Yorka važna?

S populacijom od gotovo 8,5 milijuna ljudi i gotovo 65 milijuna posjetitelja svake godine New York je veliki svjetski kulturni i financijski centar, s ozbiljnim izazovima u što se tiče stanovanja, prometa i javnih financija. Gradonačelnik raspolaže s proračunom od 116 milijardi dolara i ima široke ovlasti.

Ako Mamdani pobijedi, njegovi sukobi s Donaldom Trumpom, koji je i sam Njujorčanin, vjerojatno će postati stalna tema. Trump ga je nazvao „komunističkim luđakom” i „katastrofom koja samo što se nije dogodila”. A Mamdani je rekao da će pokušati surađivati s predsjednikom Trumpom radi dobrobiti grada, ali da se neće dati zastrašiti.

S obzirom na to da su njihovi politički pogledi očito dijametralno suprotni, odnosi između predsjednika i vjerojatno novog gradonačelnika New Yorka mogli bi postati još jedno bojno polje u američkoj politici.