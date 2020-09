Evo što CIA krivo piše o Hrvatskoj: Tolušić im je još uvijek u Vladi, a Škori krivo napisali ime

Američka obavještajna agencija CIA svake godine obnavlja podatke u almanahu The World Factbooku, što im koristi kao izvor podataka o zemljama, a dostupan je i na Internetu. Jedna od zemalja koju pokriva je i Hrvatska.

- Zemlje koje danas čine Hrvatsku bile su dio Austro-Ugarskog Carstva do kraja Prvog svjetskog rata. 1918. Hrvati, Srbi i Slovenci formirali su kraljevinu poznatu nakon 1929. kao Jugoslavija. Nakon Drugog svjetskog rata Jugoslavija je postala federalna neovisna komunistička država pod snažnom rukom maršala Tita. Iako je Hrvatska proglasila svoju neovisnost od Jugoslavije 1991. godine, prošle su četiri godine sporadičnih, ali često žestokih borbi prije nego što su okupatorske srpske vojske većinom uklonjene s hrvatskih zemalja, zajedno s većinom hrvatskih Srba. Pod UN-ovim nadzorom posljednja enklava pod kontrolom Srba u istočnoj Slavoniji vraćena je Hrvatskoj 1998. godine. Zemlja je ušla u NATO u travnju 2009. te u EU u srpnju 2013. godine - stoji u ovom almanahu za Hrvatsku.

Tamo navode razne podatke o samom političkom ustroju zemlje, društvu, stanovnicima, zemljopisnom položaju. Iako su posljednji puta podatke osvježili 10. rujna ove godine, čini se kako se i CIA može potkrasti pogreška. Naime, kao članove Vlade navode Damira Krstičevića, Predraga Štromara, Mariju Pejčinović Burić kao i Tomislava Tolušića.

Foto: CIA

Isto tako navode niz najvećih stranaka kao i njihove predsjednike, no tu su ponešto ažurniji. Tako navode da je Zlatko Komadina vršitelj dužnosti predsjednika SDP-a. Spomenut je i Miroslav Škoro kao predsjednik Domovinskog pokreta, iako su mu krivo napisali ime navodeći kako je Miloslav Škoro. No, nije jedini. Isto se dogodilo i Anki Mrak Taritaš.

Foto: CIA

Što se gospodarstva tiče, CIA piše da je Hrvatska bila jedna od najbogatijih republika Jugoslavije, ali da je hrvatsko gospodarstvo zbog rata jako patilo te da je Hrvatska propustila prvi val ulaganja u središnju i istočnu Europu nakon pada komunizma. Stvari su krenule nabolje od 2000. do 2007., do naglog usporavanja rasta 2008. godine. Navode kako je došlo do promjena u poreznoj politici, te da je vlada na početku 2018. godine najavila ekonomsku reformu čiji je početak određen u 2019. godini. CIA spominje i LNG, kao i probleme u kojima se našao Agrokor.

Navode da Hrvatska ima međunarodne sporove oko granice sa susjednim zemljama BiH i Slovenijom.

Čak imaju i savjet za američke turiste koji dolaze posjetiti Hrvatsku. Navode u slučaju da im Hrvati ponude repete da prihvate, jer odbijanje hrane se smatra nekulturnim.