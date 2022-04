Europski predsjednici u Ukrajini: 'Ovdje je tamna strana čovječanstva pokazala svoje lice'

Predsjednici Poljske i baltičkih zemalja u srijedu su posjetili Borodjanku, gradić u blizini Kijeva koji je litavski predsjednik Gitanas Nauseda opisao „natopljenim bolom i patnjom“ nakon „brutalnih ratnih zločina“.

Nauseda i njegovi kolege, Poljak Andrzej Duda, Estonac Alar Karis i Latvijac Egils Levits u Ukrajinu su stigli zajedno vlakom u cilju iskazivanja podrške ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskiju „u trenutku ključnom“ za Ukrajinu, rekao je u srijedu ujutro poljski čelnik.

"Ovdje je tamna strana čovječanstva pokazala svoje lice", napisao je na Twitteru Nauseda, nakon zaustavljanja u bombama uništenoj Borodjanki koja je bila poprište navodnih zlostavljanja tijekom duge ruske okupacije.

Russian tanks destroyed by Ukrainian🇺🇦 army in Dmytrivka.



Heroism, love of freedom and Homeland always triumph over savagery.



Ukraine needs weapons for their fight here and now. pic.twitter.com/I0DudDMPu0