Europska zemlja uvela vojni rok za žene: Za njih će sada vrijediti isti uvjeti kao i za muškarce

Danski parlament u srijedu je usvojio zakon kojim se žene i muškarci izjednačavaju u pogledu obveza vojnog roka. Dosad su samo muškarci mogli biti pozvani na služenje vojnog roka, no sada će to moći biti i žene, ako nema dovoljno dobrovoljaca. Prema tome, žene s napunjenih 18 godina imat će obvezu sudjelovanja, pod potpuno istim uvjetima kao i muškarci. U 2026. godini razdoblje vojnog roka bit će produljeno na 11 mjeseci, umjesto trenutna četiri mjeseca, navodi The Copenhagen Star.

Da Danska planira regrutirati žene za služenje vojnog roka, otkriveno je još sredinom ožujka. "Robusniji vojni rok, uključujući punu ravnopravnost spolova, mora pridonijeti rješavanju obrambenih izazova, nacionalnoj mobilizaciji i popunjavanju naših oružanih snaga", rekao je tada ministar obrane Troels Lund Poulsen.

Žene u Danskoj već su se mogle dobrovoljno javiti za služenje vojnog roka. Danska vojska sastoji se od 7.000 do 9.000 profesionalnih vojnika, isključujući ročnike koji prolaze osnovnu obuku. Do sada, obvezni vojni rok odnosio se na muškarce starije od 18 godina. Međutim, budući da ima dovoljno dobrovoljaca, nisu svi mladići bili ročnici.

Premijerka Mette Frederiksen ranije je najavila da će Danska produžiti rok služenja i za muškarce i za žene s četiri na 11 mjeseci. "Ne naoružavamo se u Danskoj jer želimo rat, uništenje ili patnju. Naoružavamo se kako bismo izbjegli rat u svijetu u kojem je međunarodni poredak doveden u pitanje", kazala je.