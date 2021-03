Europa će od Amerike tražiti nove doze cjepiva

Europska unija zatražit će od Sjedinjenih Država da dozvole izvoz cjepiva AstraZenece kako bi nadomjestila vlastite nedostatke u opskrbi, objavio je Financial Times. Osim isporuke velikog broja doza, EU želi da Washington osigura slobodan protok glavnih sastojaka cjepiva potrebnih za proizvodnju u Europi, navode.

Istodobno, Europa i SAD balansiraju između novih ograničenja te povećavaju kapacitete za testiranje. U Hrvatskoj je tako u posljednja 24 sata zabilježeno 658 novih slučajeva zaraze koronavirusom, testirano je 5838, a umrlo je petnaest osoba, izvijestio je jučer Nacionalni stožer civilne zaštite. Trenutačno je aktivno 3770 slučajeva, a među njima je 738 pacijenata na bolničkom liječenju, dok su na respiratoru 72 bolesnika.

U Njemačkoj su od jučer u trgovačkim lancima Alci u prodaji antigenski kućni testovi na koronavirus. Potražnja za njima golema je pa su police ispražnjene već tijekom dana. Da bi se izbjeglo gomilanje te da bi što veći broj ljudi mogao imati koristi od testova, kupci smiju kupovati samo po jedno pakiranje, no ni to nije pomoglo jer su testovi odmah razgrabljeni. U paket je uključeno pet testova za bris nosa, što košta oko 25 eura po pakiranju. Kućni testovi na koronu prodavat će se i u drogerijama i ostalim supermarketima. Od 9. ožujka proizvod će se moći pronaći u drogerijama dm i Rossmann.

Stanovnici druge europske države, Belgije, neće smjeti putovati u inozemstvo za uskrsne blagdane, kazao je belgijski premijer Alexander De Croo. U državi s velikim brojem stranih državljana i stranih studenata putovanja izvan zemlje zabranjena su do 18. travnja, čime su obuhvaćena dva tjedna uskrsnih praznika, koji počinju u subotu 3. travnja. Dosad je ta zabrana, koja ne vrijedi za prekogranične radnike, vrijedila do 1. travnja. Od ponedjeljka je na otvorenom dopušteno okupljanje najviše deset osoba, umjesto dosadašnje četiri, a na pogrebima može biti do 50 ljudi.

Dok u Srbiji traje vikend-zatvaranje – rade samo trgovine prehrambenih proizvoda, ljekarne i benzinske crpke, Kalifornija je objavila da popušta svoje zdravstvene mjere za sprečavanje širenja koronavirusa te da bi se Disneyland i drugi zabavni parkovi, kao i stadioni na otvorenom, mogli početi ponovno otvarati od 1. travnja.