Deset društava INA Grupe nagrađeno za prakse u upravljanju ljudskim resursima koje potiču pozitivne promjene na tržištu rada

Deset društava INA Grupe dokazalo je kontinuirani napredak u upravljanju ljudskim resursima te im je i ove godine dodijeljen certifikat Poslodavac Partner. Društvo INA, d.d. je, uz dvanaesti certifikat Poslodavac Partner, ove godine ponovno dosegnula i visoke standarde za dobivanje certifikata Above and Beyond u čak četiri od pet kategorija – „Future“, „Innovation“, „Impact“ i „Inclusion“.