Estonski zastupnik prijavio se za pitanje pa ga zatekli u krevetu kako puši elektronsku cigaretu

"Tarmo Kruusimäe, izvolite", najavio je potpredsjednik estonskog parlamenta Martin Helme zastupnika koji je bio na redu za postaviti pitanje. U tijeku je bila debata o tome može li Estonija postići klimatsku neutralnost od 2035., i niz zastupnika, među kojima je bio i Kruusimäe, nekadašnji punker pod imenom Kojamees, koji sada predstavlja konzervativnu stranku Isamaa, prijavio se za pitanje.

No kad su zastupnika uključili video vezom, svi su ga mogli vidjeti kako nezainteresirano leži u krevetu u spavaćoj sobi, puši ono što izgleda kao elektronska cigareta, uz glasnu muziku.

"Tarmo, postavi pitanje”, ponovio je Helme, ali od zastupnika nije stigla nikakva reakcija. I dalje je ispuhivao paru.

So this just happened in the Estonian parliament.



“Tarmo, ask a question! Tarmo, you have the opportunity to ask a question. Looks like he doesn't want to. Let's go to the next question.”

pic.twitter.com/FPlLyQ0Vnq