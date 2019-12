Escobar širi biznis – njegov mobitel Fold 1 vaš je za 349 dolara

Iako je 2. prosinca prošlo točno 26 godina od njegove smrti, Pablo Escobar i dalje zarađuje! Njegov je brat Robert pokrenuo liniju pametnih telefona. I to ne bilo kakvih, nego zaista u trendu jer je riječ o preklopivim smartfonima. Ime je, dakako, predvidljivo – Pablo Escobar Fold 1.

Čisto sumnjamo da će obitelji žrtava nekadašnjeg kolumbijskog narkobosa kupovati taj novi smartfon, ali isto tako ne sumnjamo da će kupaca biti. Jer, ime Pabla Escobara štovano je u ozbiljnom postotku među stanovništvom Kolumbije kao i na različitim mjestima u svijetu. Sam smartfon je, čini se iz prvih izvješća, tehnološki vrlo napredan. Ima dva zaslona dijagonale 7,8 inča, košta 349 dolara, a reklamira se na prilično jednostavan način – cilj mu je pobijediti Apple jer ta kompanija vara svoje korisnike. Naime, Roberto Escobar namjerava već u siječnju 2020. ući u parnicu s Appleom, odnosno tužiti ga za 30 milijardi dolara upravo zato, kaže, što se Apple služi prijevarom. I stoga on nudi novi smartfon koji će dostaviti besplatno bilo gdje u svijetu.

– Napravio sam jedan od prvih smartfona s preklopivim zaslonom u svijetu. Zahvaljujući efikasnoj proizvodnji te izbjegavanju posebnih dogovora s prodavačima, uspjeli smo troškove zadržati nisko u usporedbi s drugim proizvođačima. Escobar Fold 1 trenutačno je najbolji smartfon na svijetu – kaže Roberto Escobar. Osim velikih zaslona, tu su i dvije kamere, sa 16 odnosno 20 megapiksela, čitač otiska prstiju, HD zvuk. K tome je – neslomljiv, ističe njegov proizvođač. Isto je tako i očekivano siguran jer je neprobojan na “vladino špijuniranje”, ne može se skenirati Bluetoothom ili RFID-jem.

– Mnogima sam rekao da ću pobijediti Apple i to ću i učiniti. Smanjio sam broj koraka u prodajnoj mreži kako bih taj smartfon mogao prodavati za samo 349 dolara, a konkurentski koštaju tisuće dolara – kaže brat pokojnog dilera čije je bogatstvo na vrhuncu procjenjivano na 30 milijardi dolara. Posebna je zanimljivost što se kompanija koja smartfon prodaje zove Escobar Inc. Izgleda da je riječ o istoj tvrtki koju je 1984. godine osnovao sam Pablo Escobar. Tako se, uostalom, ponosno i navodi na internetskoj stranici tvrtke gdje se smartfon može i kupiti. Samo što nije do kraja tako.

Nova kompanija Escobar Inc. osnovana je 2014. i sljednica je stare tvrtke jedino po pravima na internetu. Što i nije pretjerano teško, 1984. godine interneta u Kolumbiji i ostalom svijetu nije ni bilo. Zanimljivo je da je brat Roberto sredinom ove godine prodavao propansku baklju koju je oblikovao kao bacač plamena. A potom optužio poznatog poduzetnika Elona Muska, osnivača tvrtke The Boring Company, za krađu intelektualnog vlasništva. Muskova tvrtka je prije postala instant tržišni hit s takvim proizvodom. Escobar je tvrdio kako je 2017. godine o bacaču razgovarao s jednim Muskovim inženjerom. Pa su ga onda pokrali. Escobar je Musku rekao da mu ili plati 100 milijuna dolara u novcu ili dionicama Tesle ili se suoči s pravnim postupkom u kojem će sebe imenovati direktorom Tesle.

Nije ovo prvi put da obitelj Pabla Escobara koristi njegovo ime u marketinške svrhe. Prije otprilike šest godina prodavali su se odjevni predmeti s motivom ubijenog megakriminalca. Moglo se toga naći u svim zemljama Latinske Amerike osim u Kolumbiji te u Sjedinjenim Državama. Kako je rekao Escobarov sin Juan Pablo, u Kolumbiji nisu željeli odjeću prodavati iz poštovanja prema žrtvama. Iako se ta odjeća u Kolumbiji proizvodila. Sam Juan Pablo Escobar, koji je s majkom i sestrom pobjegao u Mozambik nakon očeva ubojstva, promijenio je ime nakon dolaska u Argentinu. Nazvao se Sebastian Marroquin, imenom koje je jednostavno pronašao u telefonskom imeniku, vjerujući da su njegovo staro ime i mozambički vračevi urekli. Malo više razuma on i ostala obitelj iskazali su u poslovanju jer su nakon pokretanja posla pokušali zaštititi Escobarovo ime, lik pa čak i otiske prstiju. No, kolumbijske su vlasti s gnušanjem odbile njihovu prijavu navevši kako bi to bilo isto kao da u Njemačkoj pokušate zaštititi ime Adolfa Hitlera.

Video: Samsung Galaxy Fold