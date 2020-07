Erdogan u Aja Sofiju postavlja imama iz Bosne: Polako se briše Atatürkovo nasljeđe

Nakon što je Vrhovni sud Turske poništio odluku Vijeća ministara iz 1934. godine kojom je džamija Aja Sofija pretvorena u muzej, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan najavio je da će Aja Sofija službeno biti otvorena za molitvu 24. srpnja, klanjanjem džuma-namaza (molitva petkom).

Prvi imam ponovo otvorene džamije Aje Sofije postao je Ferruh Muştuer koji je porijeklom Bošnjak i tečno govori bosanski jezik te je kurra hafiz, najviši stupanj u gradiranju onih koji uče Kuran.

Briše sekularizam

Ferruh Muştuer rođen je u gradu Kütahyi 1971., gdje je završio školu. Ranije je bio imam džamije Yeni u Istanbulu, a često dolazi i u BiH. Odlukom da Aja Sofija ponovno bude džamija Erdoğan je simbolično Tursku vratio nekoliko stoljeća unatrag. Ovo je samo jedan u nizu poteza kojima već godinama zaustavlja proces modernizacije, briše Atatürkovo nasljeđe i udaljava Tursku od Europe, kazao je za Večernji list politički analitičar i profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Božo Skoko ističući kako se s jedne strane očito pokušava dodvoriti dijelu svojih radikalnih birača, a s druge učiniti Istanbul novim središtem islamskog svijeta.

– U tom kontekstu valja sagledati i ovaj potez imenovanja prvim imamom Bošnjaka rođenog u Turskoj. Na prvi pogled možemo reći da je to svojevrsno priznanje Bošnjacima. Međutim, na drugi pogled tu odluku možemo iščitati i kao poruku Europi. Erdoğan se nikada nije libio pokazati svoje simbolične pretenzije prema Bosni, a nekolicina bošnjačkih političara u Sarajevu svojim sluganskim ponašanjem cijelo vrijeme osnažuje takav pristup. Sagledamo li ovo imenovanje u tom političkom kontekstu, bio bih jako kritičan prema iskrenosti namjera turskog predsjednika, koji očito teži poziciji nekog suvremenog sultana – rekao je Božo Skoko.

Kopira Putina

– Vijest o imenovanju imama Aje Sofije, Bošnjaka Ferruha Muştuera, u Sarajevu je prošla nezapaženo jer državljanima BiH danas je prioritet otvaranje granica s Hrvatskom kako bi mogli otići na godišnji odmor u Hrvatsku – kazao je novinar sarajevskog Dnevnog Avaza Erdin Halimić.

Politički analitičar Žarko Puhovski uvjeren je da je Erdoğan tim potezom svijetu htio poslati jasnu poruku.

– Erdoğan simbolično čini ono što i ruski predsjednik Putin čini kada želi poslati poruku Zapadu i na neke funkcije postavi ljude koji su porijeklom izvan Rusije, iz bivšeg SSSR-a. Na taj način podsjeti svijet do kuda je sve Rusija bila. Erdoğan isto tako želi reći do kuda je sve bila Turska kada je Aja Sofija bila centralna bogomolja, gotovo do Beča, uključujući balkanske zemlje – smatra Žarko Puhovski.