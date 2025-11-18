Naši Portali
PORAZNA STVARNOST

Erdoğan se smrtno boji İmamoğlua, zato je tužitelj i zatražio 2000 godine zatvora za njega

storyeditor/2025-11-13/PXL_REU_210925_138808999.jpg
CAGLA GURDOGAN/REUTERS
Autor
Hassan Haidar Diab
18.11.2025.
u 19:45

İmamoğlu danas sjedi u zatvoru, ali njegova borba traje, u umovima i srcima milijuna Turaka koji znaju da kazna od 2000 godina ne može trajati dulje od jednog režima

Tursko pravosuđe već godinama funkcionira manje kao neovisna grana vlasti, a više kao produžena ruka režima Recepa Tayyipa Erdoğana. Ono što bi trebalo štititi zakon i pravdu, pretvorilo se u mehanizam političke represije i sredstvo održavanja straha. Slučaj progona istanbulskog gradonačelnika Ekrema İmamoğlua najbolji je, možda i najdramatičniji dokaz te porazne stvarnosti, u kojoj sudovi djeluju kao instrumenti moći, a ne bastioni prava.

Turski tužitelj zatražio je nevjerojatnu kaznu – više od 2000 godina zatvora za İmamoğlua, koji se od ožujka nalazi u pritvoru zbog navodnih koruptivnih afera. Optužbe uključuju pronevjeru, iznudu, vođenje kriminalne organizacije i namještanje javnih natječaja. Optužnica, koja se proteže kroz više od 4000 stranica s čak 142 točke, uključuje još 401 osobu, a navodna šteta za državu procijenjena je na 160 milijardi turskih lira (oko 3,8 milijardi dolara). Statistički impresivno, ali stvarnost je mnogo jednostavnija i politički motivirana: riječ je o sustavnom pokušaju da se sruši najpopularniji opozicijski lider u zemlji i zastraše svi koji bi mu mogli pružiti podršku.

Ključne riječi
Turska Recep Tayip Erdogan

CU
Cuki
21:04 18.11.2025.

Starac se boji sići sa vlasti jer zna da če završiti u zatvoru

PO
Poletarac101
20:40 18.11.2025.

Isus???

