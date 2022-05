Embargo na rusku naftu, uz izuzeće Slovačke i Mađarske

Šesti paket sankcija Europske unije protiv Rusije, koji se danas sprema predložiti Europska komisija i koji sutra ide na usvajanje državama članicama u Vijeću EU, mogao bi sadržavati zabranu uvoza ruske nafte, uz prijelazno razdoblje do kraja godine i uz izuzeće za Mađarsku i Slovačku. Neslužbeno takve najave Komisijina današnjeg prijedloga stižu iz neimenovanih izvora agencije Reuters, koja navodi da će Komisija ponuditi dvjema zemljama izuzeće od embarga kako bi spriječila veto tih zemalja na usvajanje šireg paketa sankcija. I Mađarska i Slovačka tvrde da nemaju odakle primati naftu nego iz Rusije, kroz naftovod Družba, a Europska komisija navodno je spremna prihvatiti taj argument, premda nije jasno koliko je on točan s obzirom na to da su obje zemlje spojene i na Jadranski naftovod (Adria) koji ide od Omišlja do mađarske granice i prema rafinerijama u Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj.

Stiže norveški plin

Prema podacima Međunarodne energetske agencije IEA, 96 posto uvoza nafte u Slovačku 2021. otpada na Rusiju, u slučaju Mađarske taj postotak je 58, a u slučaju Češke 50 posto. Mađarska vlada izričito ponavlja da neće pristati ni na kakve europske sankcije koje bi joj zabranile uvoz nafte i plina iz Rusije.

Ministri energetike okupili su se jučer na izvanrednom sastanku Vijeća EU u Bruxellesu, sazvanom povodom prošlotjedne ruske odluke o obustavi plina Poljskoj i Bugarskoj, ali i zbog što boljeg koordiniranja prije nego što Europska komisija sutra predloži šest paket sankcija koji će obuhvatiti rusku naftu. Hrvatsku je na tom sastanku jučer predstavljao novi ministar Davor Filipović.

- Visoke cijene i velika neizvjesnost zahtjeva zajednički odgovor Europske unije - rekao je Filipović.

Poljska ministrica Anna Moskwa traži da u šestom paketu sankcija protiv Rusije bude i embargo na naftu i embargo na plin, iako nema naznaka da će Komisija u današnjem prijedlogu zaista obuhvatiti plin. Poljska ima i rezervnu ideju: da države koje ne žele prekinuti svoju energetsku ovisnost o ruskoj nafti i plinu plaćaju novac na sličan način na koji funkcionira sustav trgovine emisijama stakleničkih plinova (tzv. ETS), gdje zagađivači plaćaju veće cijene. Tako prikupljen novac bio bi utrošen na podršku Ukrajini ili na energetsku sigurnost zemalja koje su prekinule ovisnost o ruskom plinu, predlaže poljska ministrica Moskwa. Nakon obustave ruskog plina, Poljaci kažu da nema panike jer su im skladišta sa zalihama plina već popunjena 80 posto (lani u ovo doba bila su na 40 %, što znači da su se Poljaci pripremali za ovakav scenarij), prekjučer im je po prvi put potekao američki plin iz Litve, primaju američki i drugi neruski plin preko svog LNG terminala u Swinoujsciu, a za nekoliko mjeseci bit će izgrađen i interkonektor Poljska-Danska, kojim će prema Poljskoj poteći norveški plin.

- Ponosni smo što smo na Putinovoj listi neprijateljskih zemalja - kaže ministrica Anna Moskwa.

Zajednička nabava plina

Francuska ministrica Barbara Pompili najavila je da ministri energetike razgovaraju i o mehanizmu zajedničke nabave plina, po uzoru na zajedničku europsku nabavu cjepiva protiv bolesti COVID-19. Razgovara se i o zajedničkom skladištenju zaliha plina u onim situacijama kad neka zemlja nema dovoljno skladišnih kapaciteta i mora se oslanjati na prekogranična skladišta koja se nalaze kod susjedne države članice EU.

Grčka, primjerice, razmatra korištenje plinskih skladišta u Italiji, s kojom je povezana transjadranskim plinovodom TAP. Grčka luka Alexandroupoli postaje plinski "hub" za jugoistočnu Europu, a danas se u tom gradu okupljaju premijeri Grčke, Bugarske, Sjeverne Makedonije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel. Ondje se gradi LNG terminal koji će postati operativan 2023., a zemlje čiji državnici danas sudjeluju na svečanosti početka radova očito će se oslanjati na taj pravac dobave neruskog plina. Grčka već ima tri LNG terminala, kao i TAP koji je izgrađen kao plinovod za azerbajdžanski plin, a novi LNG terminal u Alexandroupoliju strateški je važan jer je blizu Bugarske i Turske. Kapacitetom će biti otprilike triput veći nego hrvatski LNG terminal u Omišlju na Krku.

