Eksplozija u Milanu: Crni oblak dima iznad grada, gori nekoliko automobila

U središtu Milana došlo je do eksplozije i požara. Nekoliko je vozila zahvaćeno plamenom te se uzdiže crni gusti dim. Kako javlja SkyTG24 za eksploziju je vjerojatno odgovoran kombi koji je prevozio boce s kisikom koje su eksplodirale. Vatra se nakon toga proširila na druge automobile. Vatrogasci i policija su na terenu.

An explosion occurred in the center of Milan, cars are on fire.



According to preliminary information, a parked van exploded. pic.twitter.com/gSIBAYQZBu