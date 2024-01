Eksplozija u hotelu u Teksasu: Ozlijeđeno 11 osoba, jedna osoba kritično

U hotelu Sandman Signature, koji se nalazi u centru Fort Wortha u Teksasu, dogodila se eksplozija. Kako prenosi CBS News, u incidentu je ozlijeđeno 11 osoba, od kojih je jedna osoba kritično, a dvoje teže ozlijeđeno. Navodno je došlo do eksplozije plina.

Fotografije s mjesta događaja pokazuju raznesene prozore, a navodno je došlo i do urušavanja poda, navodi Daily Mail.

Policija Fort Wortha savjetovala je građanima da se drže podalje. "Trenutno radimo na velikom incidentu. Molimo izbjegavajte središte grada", navela je policija na platformi X te dodala kako će podijeliti detalje kada potvrdi više informacijama.

