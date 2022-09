Dvoglava kornjača slavi 25 rođendan, njegovatelji otkrili kako tako dugo živi

Prirodoslovni muzej u Ženevi priprema posebnu proslavu rođendana dvoglavoj kornjači Janusu koja u subotu puni 25 godina. Janus, koji ima dva srca, dvoja pluća i dvije različite osobnosti, ne bi mogao dugo preživjeti u divljini jer ne može uvući glave u svoj oklop kako bi potražio zaklon od grabežljivaca.

No Prirodoslovni muzej u Ženevi, u kojemu se izlegao 1997. godine, može zadovoljiti sve njegove potrebe. O njemu se brinu Angelica Bourgoin i njezin tim njegovatelja koji vjeruju da je on najstarija bicefalna kornjača na svijetu.

Hrane ga salatom iz organskog uzgoja, svakodnevno ga masiraju i rade mu kupke u zelenom čaju i kamilici. Odlazi u redovite šetnje, ponekad uz glazbu, i vozi se na skejtbordu rađenom po mjeri.

"Mislim da je on i danas ovdje zbog pažnje koju mu pridajemo i naše odanosti", rekla je Bourgoin.

Janus, a two-headed Greek turtle named after the Roman god with two heads

Janusu, grčkoj kornjači nazvanoj po rimskom bogu s dva lica, pripremaju posebnu proslavu ovog vikenda. Pod stalnim je nadzorom u slučaju da se prevrne jer bi to moglo biti kobno. Preživio je operaciju kamenca u mjehuru 2020. godine, a glave mu je potrebno povremeno tretirati vazelinom kako mu se ne bi stvorile rane pri trljanju jedne o drugu.

Njegove dvije osobnosti uzrokuju različita raspoloženja koji povremeno mogu dovesti do sukoba, primjerice kada treba odabrati u kojem će se smjeru kretati.

"Desna glava je znatiželjnija, budnija, ima mnogo jaču osobnost. Lijeva glava je pasivnija i voli jesti", rekla je Bourgoin, dodajući da je jedna glava sklonija endiviji, a druga mrkvi.