Dvanaestero ranjenih u dvije pucnjave u Miamiju, u kritičnom stanju šest osoba

Policija američke savezne države Floride objavila je u nedjelju navečer da istražuje dvije odvojene pucnjave u Miamiju u kojima je ranjeno 12 osoba.

U prvoj pucnjavi, do koje je došlo u Little River Parku u sjevernom dijelu Miamija u 19 sati po lokalnom (01 sat po srednjeeuropskom) vremenu, dva neidentificirana napadača pucala su iz vatrenog oružja na ljude nedaleko košarkaškog terena u parku. Osmero je ljudi ranjeno, od čega je šestero kritično, među kojima i šesnaestogodišnji mladić.

Četiri su osobe ranjene u odvojenoj pucnjavi u gradskoj četvrti Allapattah, izvijestila je policija. Žrtve su prevezene u bolnicu Jackson Memorial Hospital Ryder Trauma Center i u stabilnom su stanju.

"Moji policajci se nalaze na poprištu još jedne tragične pucnjave koja uključuje mlade osobe. Ovaj oblik oružanog nasilja mora biti zaustavljen", napisao je šef okružne policije Alfredo Ramirez na Twitteru.

My officers are on the scene of another tragic shooting involving juveniles. This type of gun violence has to end. We must work together as a community. Anyone with information is urged to contact @crimestopper305 at 305-471-TIPS. All callers will remain anonymous. https://t.co/hw7agVKmiU