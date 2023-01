Dva ulagača žele u hotelski i nekretninski biznis s HGK

HGK-ovo opipavanje "bila" za aktivaciju mrtvog nekretninskog kapitala i razvijanje vlastitog hotelskog i konferencijskog biznisa, čini se, ima rezultata. Na javni natječaj na kojemu je Gospodarska komora tražila neobvezujuće ponude za dva projekta, jedan prenamjenu postojeće zgrade na splitskoj rivi u gradski hotel i obnovu zgrade nekadašnjeg motela Panorama u Rijeci, te drugi partnera za greenfield projekt gradnje poslovno-konferencijskog centra u Zagrebu, javila su se dva potencijalna ulagača, neslužbeno doznaje Poslovni dnevnik. U HGK zasad ne izlaze s detaljima. Na upit o tomu koliko je ponuda pristiglo za svaki od projekata, tko su ponuđači i koja je procijenjena vrijednost ulaganja nismo dobili odgovor. Tek potvrđuju da su ponude zaprimili.

Detaljna analiza

"Evaluacija pristiglih ponuda je u tijeku, a o rezultatima će javnost biti pravovremeno i potpuno obaviještena", odgovaraju u HGK. Neslužbeno se moglo čuti da je natječaj izazvao zanimanje i veći broj upita, a da je od dva zainteresirana kandidata koji su i dostavili ponude jedan voljan ulagati samo u projekt centra u Zagrebu, dok je drugi zainteresiran za sva tri projekta, i u Zagrebu, i Splitu i Rijeci. U tijeku je, dakle, detaljno analiziranje kandidata i utvrđivanje ispunjavaju li uvjete koje je u natječaju postavio HGK. U slučaju Splita i Rijeke tako će u obzir doći samo ako su u prethodne tri godine upravljali s najmanje pet hotela i s najmanje tisuću turističkih ležaja, odnosno imovinom vrjednijom od 150 milijuna kuna. Za zagrebački konferencijski centar ključna će biti financijska snaga ponuđača.

26.06.2015., Rijeka - Prezentacija studentskih idejnih arhitektonskih rjesenja za prenamjenu zgrade bivseg motela Panorama u buduci Mediteranski komorski edukacijski centar izvrsnosti, odrzana u prostoru bivseg motela Panorama na Pavlovcu nedaleko Rijeke. Prezentaciju organizira HGK Rijeka u suradnji s arhitektonskim fakultetomu Zagrebu i Fakultetom za arhitekturo iz Ljubljane.rPhoto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kako stoje potencijalni kandidati, već kroz tjedan dana trebalo bi biti jasnije, kada će posebna komisija utvrditi hoće li uputiti pozive za razgovore s kandidatima, na kojima će utvrditi što su spremni i kadri ponuditi i kako će realizirati planove. Sugovornici iz HGK kažu da će ovisno o tomu uslijediti i raspisivanje obvezujućeg natječaja, no nije isključeno i da, ne nađe li se zajednički jezik, uslijedi raspisivanje novog neobvezujućeg natječaja. To posebice vrijedi za zagrebački projekt. No, nije u takvom slučaju isključeno i da Komora krene u realizaciju projekata sama, prvenstveno u slučaju riječkog motela Panorama, pa i splitske palače, ali bi se to odvijalo puno sporije i u više faza. Tim putem se, primjerice, već započelo na projektu riječkog motela, za koji su već prije nekoliko godina pripremili projekt, obavljeni pripremni radovi, ishođene potrebne dozvole, očišćene ruine i pripremljeno gradilište.

Procjene vrijednosti

Procjene su da bi za taj projekt bilo dovoljno najmanje 15 milijuna eura, dok je za splitsku palaču, koja je trenutno sjedište županijske gospodarske komore i radno mjesto za 10 zaposlenika, potreban daleko manji iznos, manje od 5 milijuna eura.

No, to su tek grube procjene kojima se baratalo prije pripreme natječaja. Slučaj zagrebačkog centra složenija je priča, jer partner bi trebao donijeti i zemljište na kojemu bi se projekt realizirao, od 7 do 12 tisuća četvornih metara u zoni javnog gradskog prijevoza. Želja je HGK-ovaca i da to ne bude običan objekt, nego posebna arhitektura sa suvremenim rješenjem, znači gradnja od obnovljivih i "zelenih" materijala, a po kojoj bi Zagreb bio prepoznatljiv.

Naravno da u HGK priželjkuju da te projekte idu sa strateškim partnerima, a zadovolje li prve uvjete, s potencijalnim kandidatima tek slijede konkretniji razgovori. Hoće li ih, pak, pozvati i na predaju obvezujućih ponuda, očekuje se da će biti utvrđeno najkasnije do Uskrsa, s tim da sve odluke koje se tiču ovih projekata, mora najprije odobriti Skupština HGK.

