Branimir Pofuk

Dva potresna doživljaja u Baselu, jedan pred Holbeinovim Kristom, drugi pred prodavačem pereca Fuadom

storyeditor/2025-09-11/Fuad_iz_Gaze.jpg
Branimir Pofuk
16.09.2025. u 17:44

Moj novi prijatelj u Brezelkönigu ima lice blistavo, nasmiješeno i otvoreno poput bliskoistočne zore

U Baselu, na tromeđi gdje Švicarska, Njemačka i Francuska dijele zajedničko nebo i zajedničkog oca i majku rijeku Rajnu, neki dan u predvečerje, stajao sam pred mrtvim Kristom u grobu. U jednoj od dvorana čuvenog Kunstmuseuma, stajao sam pred tom čudesnom, pet stoljeća starom slikom Hansa Holbeina mlađeg, naslikanom na način koji nadilazi vrijeme i sve umjetničke stilske epohe.

U okviru poput dugačkog, tijesnog, kamenoga grba leži mrtvo tijelo bez trunka utjehe za promatrača. Nije opušteno ni blaženo mirno. Ukočeno je, potamnjelog lica s modricama, probodenih ruku i stopala, već nagrizeno zelenkastim mrljama truleži. To nije božanski Krist koji će postati uskrsnuli pobjednik nad smrću. To je beskrvni mrtvac od mesa i kostiju u grobu iz kojeg nema izlaza.

Gaza

