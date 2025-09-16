Dva potresna doživljaja u Baselu, jedan pred Holbeinovim Kristom, drugi pred prodavačem pereca Fuadom

U Baselu, na tromeđi gdje Švicarska, Njemačka i Francuska dijele zajedničko nebo i zajedničkog oca i majku rijeku Rajnu, neki dan u predvečerje, stajao sam pred mrtvim Kristom u grobu. U jednoj od dvorana čuvenog Kunstmuseuma, stajao sam pred tom čudesnom, pet stoljeća starom slikom Hansa Holbeina mlađeg, naslikanom na način koji nadilazi vrijeme i sve umjetničke stilske epohe.



U okviru poput dugačkog, tijesnog, kamenoga grba leži mrtvo tijelo bez trunka utjehe za promatrača. Nije opušteno ni blaženo mirno. Ukočeno je, potamnjelog lica s modricama, probodenih ruku i stopala, već nagrizeno zelenkastim mrljama truleži. To nije božanski Krist koji će postati uskrsnuli pobjednik nad smrću. To je beskrvni mrtvac od mesa i kostiju u grobu iz kojeg nema izlaza.