Dva potresna doživljaja u Baselu, jedan pred Holbeinovim Kristom, drugi pred prodavačem pereca Fuadom

U Baselu, na tromeđi gdje Švicarska, Njemačka i Francuska dijele zajedničko nebo i zajedničkog oca i majku rijeku Rajnu, neki dan u predvečerje, stajao sam pred mrtvim Kristom u grobu. U jednoj od dvorana čuvenog Kunstmuseuma, stajao sam pred tom čudesnom, pet stoljeća starom slikom Hansa Holbeina mlađeg, naslikanom na način koji nadilazi vrijeme i sve umjetničke stilske epohe.
U okviru poput dugačkog, tijesnog, kamenoga grba leži mrtvo tijelo bez trunka utjehe za promatrača. Nije opušteno ni blaženo mirno. Ukočeno je, potamnjelog lica s modricama, probodenih ruku i stopala, već nagrizeno zelenkastim mrljama truleži. To nije božanski Krist koji će postati uskrsnuli pobjednik nad smrću. To je beskrvni mrtvac od mesa i kostiju u grobu iz kojeg nema izlaza.
Moj novi prijatelj u Brezelkönigu ima lice blistavo, nasmiješeno i otvoreno poput bliskoistočne zore
Ne propustite
General Ante Roso: 'Operaciju Maslenica dogovorio sam s Francuzima, mnogima sam smetao, a Tuta me je pokušao ubiti'
VIDEO Naša pjevačica i kolega iz Srbije više ne skrivaju ljubav! Podijelili romantični trenutak i raznježili fanove
Kamp Zorana Pripuza oslikava sav apsurd pravnog sustava: DIRH naredio rušenje prije dvije godine, a investitor uredio kućice
Želite prijaviti greške?
Hrvatska je predivna zemlja, mi više nemamo nikakve vanjske ugroze i trenutno smo jedina ugroza sami sebi
Legenda Hajduka: Jedan igrač se pravi važan. Garcia je bio u Twenteu? J*** te Twente...
Boban gradi 'mega Dinamo'! Donosimo sve detalje: Evo kad će biti gotov novi Maksimir, kamp...
Još iz kategorije
U demokratskom društvu nitko ne polaže pravo odlučivati o životu i smrti
Uvjeravamo li se da smijemo prekinuti nečiji život zbog razlika koje nas tako duboko dijele, vjerojatno smo odavno izgubili osjećaj da nešto u ovome svijetu možemo promijeniti nabolje
Iako ne izgleda tako, političko nasilje u Americi prilično je rijetko
Stručnjaci i analitičari ističu da političko nasilje u zemlji ni izbliza nije kao što je bilo u 1960-ima
Je li Hrvatska uspostavila vojne saveze i zbog 'sigurnosnog kišobrana' nad Balkanom
Strah od hrvatske ugroze, koji šire Vučićevi mediji u Srbiji, besmislen je. Hrvatska je prije 30 godina uspješno okončala obrambeni rat, a u desetljećima nakon toga ostvarila i sve strateške ciljeve, poput članstva u EU i NATO-u
Kad će Hrvatska reći poslodavcima da je dosta uvoza jeftine radne snage
Posljednjih godina u vrhu smo EU po uvozu radnika iz trećih zemalja u omjeru na broj stanovnika, s tim da se ne zna, osim kroz djelovanje kadrovski slabašnog Državnog inspektorata i sudske postupke koliko je stranih radnika bez dozvole boravka i rada
Italija je ovih dana simbolično okončala Drugi svjetski rat sa Slovenijom, a vrijeme je da ga napokon okonča i s Hrvatskom
Sve je započelo 2004. kada su slovenski diplomati doznali da se slike iz Pirana i Kopra čuvaju u talijanskom arhivu
Giorgio Armani i priča o kaputu, šivanom na Ilici 1934., od sivog rebrastog sukna nabavljenog u Londonu
Prije nekoliko godina Armanijevo se bogatstvo procjenjivalo na 8,3 milijarde dolara, i bio je bogatiji od Silvija Berlusconija. Zaista je u današnje vrijeme čudo da radni čovjek postane bogatiji od razbojnika i političara. Giorgio Armani bio je čestit čovjek
Rat se ne vodi između desnice i ljevice, nego između onih koji za taj rat jesu ili nisu
Glupo je i opasno tvrditi da Kirkovo ubojstvo u Americi znači da se to mora dogoditi i kod nas, jer takvim se komentiranjem radikalizira stvarnost koju nitko ne želi
Atentat na Kirka dio je krvavog niza, ali nikad mase nisu tako likovale
Kršćanstvo počiva na uvjerenju da je svaki čovjek stvoren na sliku Božju i da mu dostojanstvo pripada bez obzira na političku ili ideološku oznaku. Sam je Kirk često citirao da su sva ljudska bića "sveta jer nose pečat Stvoritelja" i da bez te premise ni sloboda ni Ustav nemaju smisla.
Za nas su bili teška bijeda, Jugoslavija im je bila simbol napretka, a sad su, oni, a ne mi, ušli u ekskluzivan klub
Zašto nam u vijestima kao udarna vijest nije preneseno da se Poljska upravo pridružila vrlo ekskluzivnom klubu zemalja bilijunaša. U svijetu postoji 20 takvih zemalja