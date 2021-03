Dug veledrogerijama svaki dan veći za 20 mil. kn: 'S time se nijedan liječnik u 21. stoljeću ne bi smio nositi sam'

Dug veledrogerijama danas je porastao za dodatnih 20 milijuna kuna, a neke bolnice s isplatama kasne po 450 dana. Dug je sada veći od šest milijardi kuna.

– Imamo sasvim dovoljno lijekova zbog manje hospitaliziranih, tako da za sada kod nas nema nekakvih problema, ali se nadamo da je Ministarstvo zdravstva vodilo računa o tome i ranije nismo dolazili u velike probleme. Nažalost, moramo konstatirati da nije dogovoren nikakav sastanak, sad je dug i veći od šest milijardi kuna, svaki dan raste za 20 milijuna kuna i to je jedini podatak koji je točan – rekao je za Dnevnik Nove TV ravnatelj Opće bolnice Sisak Tomislav Dujmenović.

Ne rastu samo dugovi bolnica nego i ljekarni.

– Što se tiče ljekarni, također su se dani plaćanja produžili, sad smo na 130 dana što je relativno velika promjena u odnosu na prošlu godinu kad smo bili na 60, 70 i to je otežalo funkcionranje ljekarni, ali mi drugačije funkcioniramo i kod nas je opskrba lijekova potpuno normalna još uvijek – rekla je Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore.

Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika, kaže kako su liječnici u nezavidnoj situaciji.

– Pacijenti do sada u svim prijašnjim epizodama nisu trpili nikakve nedostatke što se tiče lijekova i terapije, barem koliko je meni poznato, pa se nadamo da do nekakve nestašice lijekova neće doći ni u trenutku kad rastu dugovi i kad se veledrogerije prijete povlačenjem svih lijekova prema bolnicama – kazala je.

Na pitanje tko je kriv za takvo stanje odgovara:

– Krivica je na svim vladama koje su do sada imale upliva u zdravstvenu politiku u Hrvatskoj, ovaj dug nije nastao jučer i očito je da će se nastaviti i sutra ukoliko se reforma ne provede i to ne ona kozmetična nego temeljita koja će stabilizirati financije u bolničkom sustavu i zdravstvenom sustavu – kazala je Šmit i dodala:

– Prvi kolega koji ne bude imao s čime liječiti pacijenta - nadam se da će izaći prema Upravi s tim problemom i da neće pristati na takvu situaciju jer to je nešto s čime se niti jedan liječnik u Hrvatskoj u 21. stoljeću ne bi smio nositi sam bez da za to odgovara Uprava ili oni koji su iznad Uprave, a to je država.