TRI PITANJA

Dubravka Miljković: Djeca nisu povezana sa svijetom oko sebe

Autor
Božena Matijević
19.10.2025.
u 18:30

Na aktualna "Tri pitanja" odgovara pedagoginja i psihologinja Dubravka Miljković

Kako bi ih zaštitili od moguće ovisnosti o društvenim mrežama, zastupnici u Europskom parlamentu žele zakonski zabraniti pristup i korištenje svih društvenih mreža mlađima od 13 godina. Smatrate li to dobrim potezom?

Da, svakako. Mada sumnjam da se tako nešto u konačnici može ostvariti jer, što se nas tiče, nitko ne sluša nikakve zakone, uvijek se nađu načini da se izmigolji i zaobiđe zakon. Bilo je već u nas prijedloga da se uvedu školske uniforme i zabrane mobiteli, no od toga nije bilo ništa. I nitko to više ne spominje. A u svijetu, i u bogatim i u siromašnim zemljama, djeca imaju uniforme u školama. I zato zbog dosadašnjih iskustava uopće nisam optimistična oko te moguće nove mjere jer mi uvijek uvedemo i neke iznimke pa onda ništa ne zaživi. Kako sreće da nisam u pravu. U jednoj su školi, u Engleskoj, eksperimentalno ukinuli mobitele na tri tjedna. Djeca su bila u komi, mislila su da to neće izdržati, da to neće preživjeti, jer su do tada znala razmjenjivati i po 200-300 poruka dnevno te su na mobitelu provodila i po šest, sedam i osam sati. I tijekom prvih dana eksperimenta bilo im je dosadno. Kao da je dosada nešto loše. Nije to ništa loše, iz dosade se rode i neke kreativne, konstruktivne ideje. Na kraju je sve to završilo tako da su djeca iz te engleske škole rekla da su iz tog eksperimenta nešto naučila, počela su više razgovarati, družiti se. Ustvrdila su da biti bez mobitela i nije loše i da će od sada skratiti vrijeme na društvenim mrežama. K tome, djeci su snimali mozak prije i poslije, i utvrđeno je da mobiteli djeci mijenjaju mozak. Zar to nije prestrašno?! I ne samo to, neki su se tamošnji roditelji na TikTok prijavili navodeći da imaju 13 godina, što nitko nije provjeravao, i mobiteli su im sami počeli nuditi kojekakve, pa i pornografske sadržaje. Doznalo se da se to nudilo i djeci od devet godina. Užas. Ti su roditelji bili u šoku. 

Ključne riječi
psihičko zdravlje mobiteli djeca dubravka miljković

Ne propustite

