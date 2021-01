Drele i Domovinski pokret odbrusili Radimiru Čačiću: On je za nas mačić

Saborski zastupnik Davor Drele objavio je na Facebooku video u kojem je s pristašama Domovinskog pokreta poslao poruku županu Radimiru Čačiću.

- Nalazimo se u mjestu Vrginmost. Danas smo donijeli tri tone humanitarne pomoći uz pomoć ovih dragih ljudi. Istovarili smo to i spremili za one koje je to potrebno. Do sada je 1200 tona humanitarne pomoći od simpatizera i članova Domovinskog pokreta iz cijele Hrvatske stiglo je u područja pogođena potresom. Nažalost, od trenutnog župana Radimira Čačića dobili smo poruku da smo zlonamjerni klevetnici koji dolaze na Banovinu raditi selfije i sakupljati jeftine političke poene - kazao je saborski zastupnik.

Potom je poručio: - Vi ste možda Radimir Čačić, ali na terenu vi ste za nas mali mačić!