Dramatična ispovijest Dubrovčanina: 'Plutali smo u ledenom moru, bura je jačala, a brod za spašavanje u kvaru'

Dvojicu muškaraca iz podivljalog mora Velebitskog kanala spasili su prošlog tjedna ribar Denis Cvitković iz Klenovice i djelatnik Lučke kapetanije Novi Vinodolski Željko Zoričić. Jedan od nastradalih prijatelja za Morski.hr ispričao je detalje drame koja se odvijala nakon što se potopio ribarski brod na kojem su se nalazili.

– Bilo nas je dvoje - dva prijatelja od novoga nažalost nesretnog vlasnika. Brod je očigledno puštao more s obzirom da nigdje nije bio udaren i imao je dvije pumpe koje su navodno radile - započeo je spašeni muškarac priču o brodolomu koji se zbio 21. prosinca rano u zoru.

– Čim je malo svanulo vidjeli smo smo da imamo more u maloj količini u provi broda, a u krmenoj strani ogromnu količinu. To je bilo nakon niti sata plovidbe, a brod je išao brzinom od 6-6.5 čv – nastavlja Dubrovčanin koji napominje kako niti jedan član posade nije iz Stona, kako su prethodno neki mediji napisali, već su samo ovaj nesretni brod namjeravali prevesti do tog grada.

Nazvali su 112, a služba zadužena za traganje i spašavanje dojavila im je da je brod namijenjen za spašavanje u kvaru. Lokalni ribari i lučki kapetan iz Klenovnice krenuli su u akciju spašavanja privatnom brodicom.

– Nakon višestrukih poziva s mobitela prije potonuća i nakon potonuća broda smo spašeni. Srećom smo uspjeli sačuvati jedan mobitel polu-suh, koji nam je omogućio komunikaciju s 112 i naposljetku s gliserom koji nas je i spasio! Zahvaljujući trudu lučkog kapetana i lokalnih ribara smo spašeni – govori Dubrovčanin.

Mobitelom su navodili posadu glisera gdje se nalaze. Procjenjuje da je prošlo oko sat vremena od potonuća do trenutka kada su prebačeni na obalu.

– Plivali smo prema kraju i nadali se da će nas netko pokupiti ili da ćemo doplivati. Kolega se počeo gubiti prije nego što smo izašli na gliser i njemu je izmjerena temperatura 33-34 °C i jako visok tlak. Meni je bila uredno 36.8 °C i 120/80 – prepričava 49-godišnjak svoju životnu avanturu koja se umalo završila kobno.

Jedna stvar posebno ga je šokirala.

– Iskreno meni je još uvijek nevjerojatno da nemaju ispravan brod za traganje i spašavanje. Nije isplovila kapetanija. Isplovio je privatni gliser bez kabine i bez nekakvoga nadgrađa, s kojeg je skoro nemoguće uočiti dvoje u moru kad ima valova. Na njemu je bio lučki kapetan i vlasnik toga glisera. Isplovili su iz Klenovice i tamo su nas i dočekali lokalni ribari i mještani i dali nam suhu robu za presvući se – zaključuje i još jednom zahvaljuje dvojici junaka koji su ih unatoč svim izgledima spasili.