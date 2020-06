Drama u slavonskom selu: Zbog zaražene učiteljice cijeli razred završio u samoizolaciji

Iz Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije izvijestili su kako je stigao pozitivan nalaz na koronavirus za jednu osobu s područja Đakovštine, koja radi kao učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi u Sikirevcima. Svi njeni kontakti stavljeni su pod nadzor epidemiologa, odnosno u samoizolaciju, a riječ je o 12 učenika prvog razreda OŠ Sikirevci te o administrativnom osoblju škole (više učitelja, ravnateljica, pedagoginja, tajnik, računovodstveno osoblje, domar i čistačice).

– Škola je do daljnjeg potpuno zatvorena, a bit će obavljena dezinfekcija svih školskih prostorija od za to ovlaštene tvrtke. U izolaciji se nalazi i načelnik općinskog Stožera civilne zaštite koji je i sam djelatnik škole – izvijestio je načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Stjepan Bošnjaković. On je dodao kako je na području Brodsko-posavske županije u samoizolaciji trenutačno ukupno 111 osoba.

Danas (ponedjeljak) se u Slavonski Brod vratila manja skupina radnika tvrtke Đuro Đaković Montaža iz Švedske, s gradilišta s kojeg je ranije došlo dosta zaraženih osoba. Svi su odmah testirani u slavonskobrodskoj bolnici te se nalaze u kućnoj izolaciji. Prethodno su dvaput testirani u Švedskoj, nalazi su bili negativni te se ne očekuju problemi kao s prethodnim skupinama u smislu zaraženih osoba.

Tijekom vikenda provedena su 22 nadzora rada noćnih i disco klubova te sličnih ugostiteljskih objekata, a nadzor su, sukladno odluci nacionalnog Stožera CZ, proveli timovi sastavljeni od inspektora civilne zaštite i policijskih službenika. U šest slučajeva utvrđene su nepravilnosti odnosno kršenje Odluke o kontroli pridržavanja Preporuka za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih klubova, u šest slučajeva klubovi nisu radili, a u 10 nadzora nisu zatečene nepravilnosti.

Stožer CZ Brodsko-posavske županije pozvao je sve organizatore javnih i društvenih događanja i okupljanja te kulturnih programa i manifestacija na maksimalno poštivanje i provođenje Preporuka HZJZ-a za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom održavanja događanja.