Drama u Kraljevskoj mornarici: Projektil se srušio odmah nakon lansiranja, ministarstvo poriče problem

Projektil Trident zatajio je i srušio se u ocean u blizini obale Floride tijekom rijetkog probnog lansiranja britanske nuklearne podmornice, a radi se o vrlo neugodnom udarcu za Kraljevsku mornaricu. Rakete Trident nose nuklearne bojeve glave Velike Britanije, a ovo je već drugo neuspješno lansiranje zaredom nakon problema i s probnim ispaljivanjem 2016. godine. Testiranje je obavljeno s podmornice HMS Vanguard uz istočnu obalu Sjedinjenih Država, piše Sky News.

Projektil je trebao preletjeti nekoliko tisuća kilometara prije bezopasnog slijetanja u Atlantik između Brazila i zapadne Afrike. Umjesto toga, projektil je pao u ocean blizu mjesta gdje je lansiran. Ministarstvo obrane je u utorak navečer potvrdilo da se dogodila "anomalija" s vježbom u kojoj je sudjelovao HMS Vanguard, ali je glasnogovornik inzistirao da kamen temeljac obrane Ujedinjenog Kraljevstva "ostaje siguran, osiguran i učinkovit". Kvar je povezan s probnim ispaljivanjem, a izvor je rekao da bi lansiranje bilo uspješno da je stvarno izvedeno s nuklearnom bojnom glavom.

Sve se dogodilo 30. siječnja, a dramu je prvi otkrio The Sun rekavši da je britanski ministar obrane Grant Shapps u to vrijeme bio na potopljenoj podmornici.The Sun je izvijestio da je projektil Trident 2 uspješno izbačen ispod vode u zrak komprimiranim plinom u lansirnoj cijevi. No, njegov prvi stupanj "boostera" nije se zapalio i projektil od 60 tona, opremljen lažnim bojevim glavama, pao je u Atlantski ocean i potonuo. "Projektil je napustio podmornicu, ali je samo pao, tik uz nju", rekao je izvor. Odmah je pokrenuta potraga da bi se pronašlo vrlo osjetljivo streljivo, a ukazujući na ozbiljnost događaja, pisano ministarsko priopćenje trebalo bi biti poslano parlamentu u srijedu oko podneva.

Glasnogovornik Ministarstva obrane rekao je da su se, unatoč kvaru, podmornica i njezina posada "pokazali potpuno sposobnima upravljati britanskim sustavom kontinuiranog odvraćanja na moru, prolazeći sve testove tijekom nedavne demonstracije i operacije protresanja (DASO) - rutinskog testa za potvrdu da se podmornica može vratiti u službu nakon dubinskih radova na održavanju". "Test je ponovno potvrdio učinkovitost britanskog nuklearnog odvraćanja, u koje imamo apsolutno povjerenje. Zbog pitanja nacionalne sigurnosti, ne možemo pružiti daljnje informacije o tome, međutim uvjereni smo da je anomalija bila specifičan događaj, te stoga nema implikacija na pouzdanost širih raketnih sustava Trident i zaliha", rekao je glasnogovornik.

HMS Vanguard, koji je upravo završio remont vrijedan 500 milijuna funti, bio je podvrgnut posljednjem krugu testova prije nego što se vrati u nuklearne patrole. Velika Britanija ima četiri podmornice s nuklearnim oružjem koje su zadužene osigurati da jedna bude neprekidno na moru da bi se odvratile nuklearne prijetnje od neprijatelja poput Rusije kao i da budu spremne odgovoriti ako se dogodi najgore te Britanija ili njezini saveznici budu suočeni s nuklearnim napadom.

