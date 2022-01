Drama na Haitiju: Pokušaj atentata na premijera, pojavile se snimke pucnjave

Naoružani napadači pokušali su u subotu ubiti premijera Haitija Ariela Henryja, za vrijeme proslave dana neovisnosti te zemlje, rekli su u ponedjeljak dužnosnici.

Do incidenta je došlo kada je Henry sudjelovao na svečanosti u crkvi u gradu Gonaïves, 150 kilometara udaljenom od glavnog grada Port-au-Princea. Video snimke postavljene online prikazuju premijera i njegovu pratnju kako žure prema automobilima dok se čuje intenzivna pucnjava.

WATCH: Attempted assassination of #Haiti's de facto PM Ariel Henry in Gonaïves, the city where JJ Dessalines declared independence, by an armed group led by former CIA death squad leader Winter Etienne, who does not recognize his legitimacy and warned him repeatedly not to come. pic.twitter.com/N8YcIXLsoL