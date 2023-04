Drama na grčkom otoku: Taksisti zaratili s Uberovcima, porazbijali automobile i prevrtali ih na krov

Lokalni grčki mediji snimili su posljedice incidenta koji je nastao nakon što je ljutita skupina lokalnih taksi vozača porazbijala automobile ispred sjedišta Ubera na Rodosu. Prije samog incidenta, tri taksista su bila uhićena jer su nudili jeftinije vožnje nego što je to bilo dopušteno, što je ostale vozače nagnalo na pobunu koja je rezultirala ogromnom štetom.

Fotografije koje su objavljene prikazuju više automobila, poput Volkswagen T-Roca i Volva XC40 koji su bili okrenuti na krov, a više drugih automobila bilo je uništeno, prenosi grčki medij Dimokratiki.

Policija trenutno istražuje ovaj vandalizam, no sumnja se kako su to upravo napravili ljutiti taksisti ovog četvrtka. Cijeli incident izazvao je, neslužbeno se doznaje, taksist Ubera koji je pokazao srednji prst lokalnom taksistu tijekom kršenja prometnih pravila, što je dovelo do njegovog uhićenja. Naknadno su još dva taksista Ubera bila uhićena u srijedu zbog naplaćivanja vožnji po nižoj cijeni nego što je to Uber dopustio, i to za 20 eura od zračne luke, umjesto 36 eura koliko je minimalno propisano.

U odgovoru na ovaj incident, oglasio se i Uber Grčka koji je osudio ovaj događaj, dodajući kako ''ništa ne opravdava čin nasilja ni pod kojim okolnostima''. Osim toga, poručili su kako će raditi s vlastima kako bi se rasvijetlile okolnosti ovog slučaja, navodeći kako će predano raditi na ''podupiranju lokalnih taksista''.