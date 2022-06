Doris Pack: Treba promijeniti Ustav i redefinirati Federaciju BiH da bi se Hrvati osjećali udobno

Predsjednica zajednice Žena Europske pučke stranke Doris Pack izjavila je gostujući za N1 da bi se u BiH trebao promijeniti ustav i redefinirati entitet Federacija BiH kako bi se tamošnji Hrvati osjećali 'udobno'.

Komentirajući najave iz njemačkog Bundestaga o prihvaćanju rezolucije o BiH, kojega je nacrt poslan u proceduru, Pack je ocijenila da se ne može uspoređivati uloga predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i HDZ-a BiH Dragana Čovića koji su ocijenjeni destruktivcima u ovoj zemlji.

Pack koja je dugo bila zastupnica u Europskom parlamentu, rekla je da dugotrajni problem u odnosima između tri naroda u BiH leži u nepravednom rješenju uređenja zemlje pri čemu su se Hrvati osjećali 'gubitnicima'.

"Hrvati vjeruju, a djelomično suosjećam s njima da su se stvarno osjećali kao gubitnici, da tako kažem. Nisam za treći entitet, uvijek sam govorila ne, ali kao što sam rekla, postoji mogućnost da se promijeni struktura Federacije da bude udobna za manju skupinu, a to su Hrvati", rekla je Pack. Pojasnila je da to podrazumijeva promjenu ustava u toj zemlji 'da odgovara barem najmanjima, znači Hrvatima'.

Kritizirala je zauzimanja predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da Zagreb poboljšanje položaja Hrvata i izmjenu Izbornog zakona u BiH uvjetuje potporom članstvu Švedske i Finske u NATO savezu.

"To je nevjerojatno. Ja sam protiv bilo koga tko stavlja veto na bilo što. Mislim da gospodin Milanović nanosi štetu imidžu Hrvatske. Nije to Andrej Plenković, nego je to Zoran Milanović", rekla je Pack.

Po njezinim riječima EU bi trebala uvjetovati financijsku potporu Republici Srpskoj promjenom odnosa njihova čelnika Milorada Dodika prema BiH.

S druge strane, Pack je vodećem bošnjačkom političaru Bakiru Izetbegoviću zamjerila bliskost s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom za kojega je rekla da ga se u Sarajevu 'slavilo kao Boga, a on je autokrat'.