DORH: Turudić nije u pravu, optužili smo više osoba nego lani

Epidemija koronavirusa i potres koji je u ožujku pogodio Zagreb dodatno su zakomplicirali ionako kompliciranu situaciju u hrvatskom pravosuđu, koje se često u javnosti titulira kao neučinkovito i sporo. Zagrebački Županijski sud, koji je oštećen u potresu, raseljen je na nekoliko lokacija pa je rasprave teško organizirati.

Uza sve to, Ivan Turudić, predsjednik suda, za RTL izjavio je da ne dobivaju optužnice, odnosno da su ih DORH i USKOK podigli manje nego lani. Na odgovor iz tužiteljstva nije trebalo dugo čekati. Malo poslije njegove izjave, objavili su priopćenje u kojem su naveli da njegove tvrdnje nisu točne jer su ŽDO Zagreb i USKOK pred Županijskim sudom u Zagrebu u prvih šest mjeseci ove godine "podigli više optužnica protiv više okrivljenika negoli u istom razdoblju 2019."

Pojasnili su da je ŽDO Zagreb od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao 44 optužnice u kojima je optuženo 68 osoba. Među tim optužnicama je i jedan ratni zločin u kojem je optuženo 17 osoba. Uspoređujući to s 2019., naveli su da je u prvih šest mjeseci 2019. ŽDO Zagreb podigao 36 optužnica u kojima su optužene 44 osobe. I među tim optužnicama je bio jedan ratni zločin u kojem je optužena jedna osoba. Što se tiče USKOK-a, on je u prvih šest mjeseci ove godine pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao 12 optužnica protiv 81 osobe, a u istom razdoblju 2019. 11 optužnica u kojima je optuženo 45 ljudi.