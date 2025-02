Dodikov suđenje ulazi u završnu fazu: Prijeti mu do pet godina zatvora

OPASNOST ZBOG POTRESA

FOTO Prizor na popularnom grčkom otoku koji se rijetko viđa: Ulice puste, svi bježe na kopno

Trajektne linije od Pireja do Santorinija bile su otkazane ove srijede zbog jakog vjetra, no oni koji žele napustiti otok to mogu i dalje učiniti putem zrakoplova