Dodik okrivio SAD, EU i Britaniju za podizanje optužnice: 'Cilj im je poništiti institucije RS'

Lider bosanskih Srba Milorad Dodik okrivio je SAD, Europsku uniju i Veliku Britaniju za to što je Tužiteljstvo BiH protiv njega podignulo optužnicu po kojoj, bude li osuđen, može dobiti do pet godina zatvora. Iz Tužiteljstva BiH ranije u petak potvrdili su da je Dodik zajedno s direktorom Službenog glasnika Republike Srpske Milošem Lukićem optužen za kazneno djelo neprovođenja odluka visokog predstavnika.

U BiH je to postalo kazneno djelo pošto je takvu odluku donio Christian Schmidt 1. srpnja, no Dodik je nakon toga ipak potpisao ukaz kojim je proglasio stupanje na snagu zakona o neprovođenju presuda Ustavnog suda BiH na teritoriju RS.Schmidt je taj zakon poništio odlukom koju je također donio 1. srpnja.

Ako Sud BiH potvrdi optužnice, Dodiku i Lukiću će se suditi, a budu li proglašeni krivim mogu dobiti kaznu od šest mjeseci do pet godina zatvora. Osuđujuća presuda automatski znači i zabranu obnašanja dužnosti u svim tijelima vlasti u BiH.

Dodik osobno u petak nije komentirao optužnicu no njegov ured priopćio je da je ona "kreacija američkog veleposlanstva u Sarajevu i izravno veleposlanika Michaela Murphyja kao i Velike Britanije i EU" i da je jedini cilj optužnice poništiti institucije RS izabrane voljom naroda na demokratskim izborima.

Uz to Dodikov ured poručuje da je "narod stvorio RS u krvi pa neće dopustiti da mu je bilo tko oduzme". Podizanje optužnice protiv Dodika važan je korak u uspostavi vladavine prava u BiH, komentiralo je veleposlanstvo SAD-a u BiH. "Zakoni BiH vrijede za sve građane. Niti jedan pojedinac ne stoji iznad zakona. Očekujemo od institucija BiH i svih građana da poštuju relevantne procese uključene u poštivanje tih zakona", naveli su u reakciji.

Dodik se do sada suočavao s nizom istraga, od sumnji za pranje novca odnosno kupnju vile u Beogradu pa do nijekanja genocida počinjenog u Srebrenici no niti jedna do sada nije dovela do podizanja optužnice.

