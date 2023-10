Dodijeljena Zlatna kuna: Nagrade tvrtkama za najbolje poslovne rezultate u 2022.

Ante Žigman

'Ne planiramo mijenjati pravilnik za mirovinske fondove kako bi iskazali tržišnu vrijednost imovine jer ulažu dugoročno'

Hanfa je od početka od ove godine promijenila pravilnik i svim investicijskim fondovima uvela da moraju iskazivati fer tržišnu vrijednost imovine. Što se tiče mirovinskih fondova, stvar je jasna, to su dugoročne investicije u kojima vrlo često dođete do dospijeća. Ako mladi kreću sada, to je za jedno 30 godina…