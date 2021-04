Dobro došli u „Održivu Hrvatsku“ – živi i djeluj u skladu s prirodom već danas!

Jeste li znali da godišnje gubimo 13 milijuna hektara šuma? Ili da je potrebno 500 godina da bi se plastika razgradila u prirodi? Od 500 milijardi vrećica, koliko ih se godišnje proizvede, samo se jedan posto reciklira!

Ove podatke i mnoge druge zanimljivosti možete pronaći na internetskoj stranici odrzivahrvatska.hr.

S ciljem da mislimo globalno, djelujemo lokalno i potičemo na odgovornost – prije tri godine Adria Media Zagreb i National Geographic Hrvatska pokrenuli su projekt „Žuti okvir za održivi razvoj, znanost i obrazovanje“, danas poznat pod nazivom „Održiva Hrvatska“.

Održivi razvoj ostvaruje ravnotežu između zahtjeva za unapređenje kakvoće života, ostvarivanje socijalne dobrobiti i mira za sve te zahtjeva za očuvanje sastavnica okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije.

Već treću godinu Adria Media Zagreb lider je u promicanju ideje održivog življenja, a projekt “Održiva Hrvatska” provodi se uz podršku Ureda predsjednika Republike Hrvatske, pokroviteljstvo Grada Zagreba te uz partnera projekta RTL.

Edukacijsko-promocijski projekt „Održiva Hrvatska“ 2021. ljestvicu podiže još više: svjesni važnosti teme i nužnosti promjena, u sljedećoj godini Hrvatsku još snažnije guramo u održivi način života i razmišljanja.

KOJA JE IDEJA PROJEKTA „ODRŽIVA HRVATSKA“

Potaknuti baš svakoga u Hrvatskoj da počne živjeti i razmišljati održivo. Tematski obrađujemo 17 ciljeva održivog razvoja, objavljujemo tekstove, primjere dobre prakse koje provode tvrtke te njihov doprinos postizanju ciljeva održivog razvoja i sve to na jednome mjestu – odrzivahrvatska.hr

Ideja je projekta kroz 17 ciljeva održivog razvoja koje je postavio UN informirati hrvatsku javnost o programu koji je usvojen 2015. u New Yorku za razdoblje do 2030. godine. Ti globalni ciljevi održivog razvoja nadovezuju se na osam milenijskih razvojnih ciljeva koji su obilježili razdoblje do 2015. godine.

Radionice, tutoriali, natječaji, reportaže, izbori, nagrade – sve to očekuje vas na najodrživijoj internetskoj stranici odrzivahrvatska.hr!

I ne zaboravite – mi ne nasljeđujemo Zemlju od svojih predaka, mi je posuđujemo od svojih potomaka. Posuđujmo je što pametnije, smislenije i ekološki osvještenije!