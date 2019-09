Dobio pet godina jer ga je premlatio metalnom šipkom, odvukao iz stana i ostavio pred zgradom

Čak i da je sud povjerovao djelu vaše obrane u kojem ste tvrdili da je oštećeni u ruci imao džepni nožić, to nije opravdanje da uzmete metalnu palicu i najmanje ga 10 puta izudarate po glavi i tijelu. To ste svjesno učinili, a u prilog tome govori činjenica da ste ga poslije toga odvukli iz stana i ostavili pred ulaznim vratima zgrade. Onda ste išli spavati, nakon čega se valjda u vama probudio tračak savjesti pa ste se spustili ispred zgrade i otišli pogledati što je s njim. Vidjeli ste da je i dalje u nesvijesti pa ste tek onda pozvali Hitnu koja mu je svojom intervencijom spasila život. Stoga ovdje uopće nije bilo govora da vam se izrekne kazna ispod zakonskog minimuma, jer vi imate i respektabilan izvadak iz kaznene evidencije, zbog raznih kaznenih djela, uključujući i djela s elementima nasilja. Sve to govori da vaše prijašnje uvjetne i zatvorske osude nisu utjecale na to da korigirate svoje ponašanje - kazao je među ostalim sudac Vjeran Blažeković, obrazlažući zašto je na zagrebačkom Županijskom sudu Gorana Midžića (41) nepravomoćno osudio na pet godina zatvora.

Prema optužnici, Midžić se teretio za pokušaj ubojstva jer je lani između 24. i 25. prosinca u jednom zagrebačkom stanu metalnom palicom izudarao Damira Jambrešića. Njih su dvojica bili u stanu Gordane Stančić i zajedno su pili. U jednom trenutku su se porječkali, nakon čega je Midžić uzeo metalnu palicu s kojom je najmanje 10 puta po glavi i tijelu izudarao Jambrešića. Nanio mu je osobito teške ozljede, od kojih su neke bile opasne po život. Nakon što ga je pretukao, izvukao ga je i iz stana te odvukao do ulaza u zgradu, gdje ga je ostavio. Kasnije je nazvao i Hitnu.

Obrazlažući presudu, sudac Blažeković kazao je da nije bilo sporno da se dogodilo to što se dogodilo, što proizlazi i iz Midžićeve obrane, ali i iskaza svjedoka te materijalnih dokaza. Kazao je i da je Midžić po nalazu vještaka osoba koja je sklona agresivnim ispadima te da ima štetnu otpornost na alkohol. No činjenica da je u trenutku događaja bio alkoholiziran, nije značila da je bio smanjeno ubrojiv, kazao je sudac u obrazloženju.

Midžić je ranije osuđivan zbog krađa, razbojstva, silovanja... a u kaznu mu je uračunat pritvor u kojem je od uhićenja u prosincu lani.