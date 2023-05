Dobio dvije i pol godine zatvora, a branio se da je trgovinu orobio jer mu je otac ostavio - dugove

Na jedinstvenu kaznu od dvije godine i šest mjeseci zatvora na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen Veljko C. (38), koji se teretio za dva razbojstva te nedozvoljeno posjedovanje oružja. Trgovini kuju je orobio mora vratiti 880 eura. U svojoj obrani priznao je jedno razbojstvo dok za drugo tvrdio da ga nije počinio, a u odnosu na to djelo donesena je odbijajuća presuda. Objasnio je i što ga je na to natjeralo.

- Istina je, počinio sam prvo razbojništvo kako se navodi u optužnici, a kriv sam i za posjedovanje pištolja. Drugo razbojništvo nisam počinio. Nakon očeve smrti 2013. našao sam se u teškoj financijskoj situaciji. Otac mi je ostavio dug od 20.000 kuna, u međuvremenu je majku 2014. udario auto te je ostala invalid i ja brinem o njoj. Kajem se zbog toga što sam učinio i želio bih se ispričati djelatnicima trgovine koju sam orobio - branio se Veljko C.

Prema optužnici teretio se da je 8. studenog 2022. u 19.40 u Svetom Križu Začretje na Trgu hrvatske kraljice Jelene maskiran ušao u trgovinu, došao do blagajne za kojom je bila djelatnica, koja je blokirajući artikle, otvorila blagajnu. Veljko C. joj je zaprijetio pištoljem kojeg je držao u desnoj ruci. Uperio ga je u blagajnicu, dok je lijevom rukom na kojoj je imao tamnu rukavicu počeo uzimati novac iz blagajne. Djelatnica je pokušala zatvoriti blagajnu, no kad je ugledala pištolj iz straha se odmakla unatrag pa je Veljko pobjegao s plijenom od 880,65 eura (6635 kuna).

Policija mu je pretražila klijeti u Proseniku Začretskom te je našla pištolj domaće izrade call. 32 s drvenom drškom u kojem je bila jedna patrona crvene boje call. 63,5 milimetra, a kojega je Veljko C. ilegalno posjedovao. Osim toga, teretio se i da je 17. studenog 2022. u Pregradi u Ulici Janka Leskovara opljačkao kinesku trgovinu. Tom prigodom je pošpricao djelatnicu. Tvrdilo se da je iz te trgovine uzeo 66,36 eura (500 kuna) i kartonsku kutiju, no kako je tužiteljstvo odustalo od progona za to kazneno djelo u odnosu na tu točku optužnice sud je donio odbijajuću presudu. Produljen mu je istražni zatvor u kojem je od uhićenja, do sada pet mjeseci.

Dok je iznosio obranu, ispričao je i svoju, tešku životnu priču. Naveo je da mu je otac bio u Domovinskom ratu, te da su se on i njegova majka razdvojili.

- Odrastao sam s bakom, a nakon što se tata vratio kući, počeo je piti i zlostavljati me. Tukao je i moju mamu te moju baku, svoju mamu, jednom me udario tako da sam iščašio rame. Pištolj je bio kućne izrade, star i izvan funkcije tako da se iz njega uopće nije moglo pucati. Žao mi je zbog svega počinjenog, kajem se i nikad tako nešto ne bih ponovio - pričao je Veljko C.

Renata Pražetina Kaleb, predsjednica sudskog vijeća zagrebačkog Županijskog suda, obrazlažući nepravomoćnu presudu kazala je da je priznanje Veljka C. u skladu sa svim drugim dokazima u spisu, snimkama nadzornih kamera te iskazima svjedoka.

- Zadatak vijeća bio je utvrditi kaznu koja će utjecati na Vas da više nikada ne činite kaznena djela, kao i generalno na ostale građane kako bi ih se odvratilo od činjenja takvih djela. Kaznenim zakonom za razbojništvo je predviđena kazna od dvije godine i pet mjeseci. Vijeće je to ublažilo ispod zakonskih minimuma jer smatramo da sve okolnosti koje ste isticali su naročito olakotne okolnosti. Ne vidimo vas kao kriminalca koji čini kaznena djela na redovnoj bazi, osobito jer prije ovoga nikada niste osuđivani. Shvatite to kao upozorenje da više nikada ne činite kaznena djela - kazala je Pražetina Kaleb.