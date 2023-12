Dobio dvije godine i osam mjeseci zatvora jer je nožem ubo oca koji je godinama zlostavljao njega, njegove sestre i majku

Bio je optužen za ubojstvo, osuđen je za usmrćenje. Jer je sud smatrao da je ubojstvo koje je počinio, počinio nakon što je bez svoje krivnje doveden u stanje dugotrajne patnje. A pati i dalje zbog onog što je napravio jer je žrtva njegov otac, dugogodišnji obiteljski nasilnik, koji je godinama zlostavljao, vrijeđao, prijetio ubojstvom cijeloj obitelji: supruzi, kćerima, sinu...

Tako se u najkraćim crtama može opisati još jedna, dugogodišnja, tragična obiteljska priča koja je na zagrebačkom Županijskom sudu okončana nepravomoćnom presudom kojom je Hrvoje K. osuđen na dvije godine i osam mjeseci zatvora zbog usmrćenja oca. Kako je povremeno konzumirao alkohol, te kako je alkohol, po stavu suda, djelom kumovao obiteljskoj tragediji, izrečena mu je i mjera obaveznog liječenja od alkoholizma. Mora platiti i skoro 22.000 eura za sudske troškove, mahom vještačenja jer ih je tijekom suđenja provedeno sedam.

Prema optužnici, Hrvoje K. je oca usmrtio 29. prosinca 2021. u 20.20 u stanu obiteljske kuće u Humu na Sutli. Njegov otac Zvonko K. godinama je prije toga vrijeđao i tukao majku Hrvoja K., čemu su svjedočili i Hrvoje K. i njegove sestre. Zvonko K. je na svoju suprugu bacao i stolicu, prijetio je cijeloj obitelji da će ih pobiti, prijetio im je jednom prigodom nožem, drugi put plinskim pištoljem... Jedini koji mu se u obitelji suprotstavljao bio je Hrvoje K., no to suprotstavljene nikada nije bilo fizičko već samo verbalno.

Dan prije ubojstva, Zvonko K. je djevojku svoga sina pitao hoće li spavati s njim (!?), a na dan ubojstva je došao u stan svoga sina. Krenuo je prema njemu i uhvatio ga je za prsa, a Hrvoje K. se pokušao izmaknuti, hodajući unatrag. Tako su došli do kuhinjskog pulta s kojeg je Hrvoje K. dograbio kuhinjski nož. Oca je ubo dva puta: u lijevu nadlakticu i leđa. Ovaj potonji ubod je bio smrtonosan jer su mu bila probijena pluća.

Obrazlažući presudu, Renata Pražetina Kaleb pojasnila je zašto je sud smatrao da je riječ o usmrćenju, a ne ubojstvu.

- Postoje okolnosti koje su prethodile ovom događaju i po stavu vijeća bio je potreban kontekst. Iz iskaza svjedoka i obitelji te obrane optuženika proizlazi da je Zvonko K. godinama zlostavljao sve članove obitelji pogotovo suprugu, čemu se jedino suprotstavljao Hrvoje K. što je životno logično jer je bio jedini muški član obitelj. To suprotstavljanje je uvijek bilo verbalno, nikada fizičko, a on svoje emocije u svemu tome nije ispoljavao. Prema vještacima, optuženi je bio u stanju dugotrajne patnje, a sve što mu se godinama nakupljalo, što je on potiskivao, isplivalo je na površinu kritične zgode. Po stavu suda to su sve bitna obilježja usmrćenja - kazala je sutkinja.

Dodala je da je Hrvoju K. otegotno to što je života lišio jednu osobu, dok mu je olakotno neosuđivanost i smanjena ubrojivost. Osim toga, Hrvoje K., smatra sud, pogođen je onim što je učinio, žao mu je te se teško nosi s činjenicom da je ubio oca.