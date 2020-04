'Do prosinca smo vjerojatno imali prve slučajeve koronavirusa u Europi'

Mikrobiologinja i imunologinja Farah Kamberović iz Zenice zaposlena je u Referentnom centru za koronavirus u Kataloniji, a Španjolska je nakon SAD-a zemlja s najviše zaraženih na svijetu te je po broju umrlih odmah iza SAD-a i Italije. Ona je u razgovoru za BiH izdanje Večernjeg lista govorila o pandemiji koronavirusa koja je zahvatila cijeli svijet.

Pojasnila je svoju izjavu da će do kraja godine biti zaraženo 80 posto planete, ali da će biti 80 posto asimptomatskih slučajeva.

– Vidim da je ta izjava izazvala burne reakcije. Ljudi u našoj državi prvo se žale da se od njih skrivaju realni podaci, onda kad dobiju te podatke, kažu da se time straši naciju. Detalj koji je izostavljen jest da je tih 80% predviđeno raznim epidemiološkim modelima na osnovi sadašnje situacije i porasta slučajeva do sada. U Madridu je zaraženo već 52% populacije, u New Yorku se predviđa da je zaraženo 80% populacije, Kalifornija je izbacila podatke s otprilike 56%, dakle već se približavamo tome. Naravno, u ovih 80% svjetske populacije koji epidemiolozi predviđaju uračunati su i nepotvrđeni slučajevi COVID-19 jer se nigdje ne rade masovna testiranja, nego po potrebi, što znači da je broj zaraženih virusom u svim državama svijeta dosta veći. Ovo ne treba izazivati strah – to je normalan tijek pandemije i virusa se možemo riješiti samo stjecanjem kolektivnog imuniteta, što se može dogoditi na dva načina: cijepljenjem i, dok se cjepivo ne sintetizira, prenošenjem virusa tako da što se više osoba zarazi i preboli infekciju, virus više nema šanse širiti se. Nažalost, među inficiranima imamo dosta smrtnih slučajeva i koncept karantene je upravo zbog toga da se širenje virusa svede na minimum dok ne dobijemo cjepivo koje bi pomoglo u stjecanju tog kolektivnog imuniteta. Podatak o 80% asimptomatičnih slučajeva je statistički proračun iz dosadašnjih podataka iz većine država, ustvari je negdje između 70 - 80%. Dakle, svi komplicirani slučajevi koji zahtijevaju medicinsku pomoć spadaju u 20% ostalih slučajeva – rekla je Farah Kamberović, piše Vecernji.ba.

Kazala je i kako je moguće da se virus u Europi pojavio puno ranije.

– Gripa i COVID-19 imaju slične simptome i nemoguće je bez testiranja sa sigurnošću reći je li netko prebolio samo gripu ili COVID-19. Isto tako, znanstvenici koji rade istraživanja na COVID-19 ne mogu reći koliko je ljudi bilo inficirano virusom gripe i koronavirusom istodobno i je li koinfekcija moguća. Ipak, to su dva različita virusa i antitijela koja se generiraju kao imunski odgovor su različita, tako da nas preboljela gripa ne može zaštititi od koronavirusa. COVID-19 se javlja prvi put i nitko nije imao stečeni imunitet, odnosno antitijela koja bi ga mogla zaštititi. Iako se virus javio u Kini u prosincu, treba uzeti u razmatranje da je inkubacijsko razdoblje do 14 dana i da je moguće da su prvi slučajevi bili asimptomatični ili, jer su slični gripi, nisu bili prijavljeni, tako da je infekcija počela vjerojatno dosta ranije i do prosinca smo vjerojatno već imali prve slučajeve u Europi, ali nismo znali jer nisu bili potvrđeni. To se ne može sada znati i vjerojatno će se kada sve ovo prođe ispitati i objaviti pravo stanje – rekla je.