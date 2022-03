Djevojčica koja je u skloništu pjevala pjesmu iz crtića 'Frozen', rasplakala tisuće na koncertu u Poljskoj

Ukrajinka Amelia Anisovič (7) ganula je cijeli svijet kada je u skloništu zapjevala pjesmu 'Let It Go' iz omiljenog dječjeg serijala Frozen. Amelia je sada zapjevala na dobrotvornom koncertu u Poljskoj u nedjelju gdje se trenutno nalazi sa svojom bakom. Otpjevala je ukrajinsku himnu pred tisućama ljudi.

Remember the girl who sang Frozen in a Ukrainian bomb shelter?



She just sang on stage at a charity concert in Poland pic.twitter.com/wKOr5e6S69 — James Longman (@JamesAALongman) March 21, 2022

Podsjetimo, na Twitteru je početkom ožujka objavljena snimka na kojoj Amelija u kijevskom skloništu pjeva "Let it go", no onda je morala pobjeći od strahota rata. Putovala je s bratom Mišom (15), a do Poljske im je trebalo dva dana. Djeca su sada kod bake dok su majka i otac ostali u Kijevu.

