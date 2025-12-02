Djevojčica (6) u Beču spasila obitelj od nasilnog oca. Policajcu rukom pokazala SOS znak

Koliko je djecu važno već od malih nogu učiti i upoznavati sa svakodnevnim životnim situacijama i opasnostima, najbolje pokazuje primjer hrabre 6-godišnje djevojčice iz Beča, koja je spasila svoju majku i ostatak obitelji, od nasilnog oca, izvještava u utorak na naslovnici austrijski dnevni list “Heute”. Uz opasku, kako su ne samo Austrijanci oduševljeni brzom reakcijom male pametne i snalažljive djevojčice, nego i bečki policajci kojima je djevojčica rukom pokazala međunarodni SOS znak da se nalazi u opasnosti. I da moli za pomoć! A, pomoć je očito, stigla u zadnji trenutak.

Naime, kako se je kasnije pokazalo, otac djevojčice, 39-godišnji Iračanin imao je namjeru oteti svoju ženu (34), zajedno s djecom. U tome ga je očito spriječio lakši sudar automobilom u nedjelju navečer u podzemnoj garaži bečkog šoping centra Lugner City i njegova 6-godišnja kćer. Kako se 39-godišnji Iračanin nakon prometnog udesa u garaži nije mogao identificirati jer nije imao vozačku dozvolu niti druge dokumente, vozač oštećenog automobila pozvao je policiju. I klupko se počelo odmotavati. Pri dolasku policije Iračanin je bio izuzetno nervozan i uznemiren. Kada je policajac otvorio stražnja vrata VW Touarega, ugledao je prestrašenu ženu s dvoje djece, od jedne i šest godina starosti.

Šestogodišnjakinja je odjednom policajcu pokazala rukom međunarodni SOS znak za opasnost. To uključuje prvo pokazivanje dlana, zatim stavljanje palca u sredinu dlana, te potom preklapanje preostala četiri prsta preko palca. Znak se zatim ponavlja. Policajci su odmah prepoznali djevojčicin znak dan rukom, da se ona i obitelj nalaze u opasnosti. U nazočnosti policije majka djece, također se je ohrabrila i plačući molila policiju za pomoć. Majka je policiji rekla kako je od supruga bila prisiljena, zajedno s djecom ući u automobil i na vožnju. Kako se je potom ispostavilo 39 - godišnji Iračanin je imao, upravo zbog nasilja u obitelji, od nedavno zabranu prilaska obitelji, te je nakon najnovijeg incidenta, kako navodi list “Heute”, uhićen i osumnjičen za pokušaj otmice.

Nakon saslušanja, 34-godišnja majka dvoje djece otkrila je policiji da ju je suprug u nedjelju navečer, uz prijetnju nožem, prisilio da s djecom uđe u automobil. Tijekom pretrage policajci su pronašli četiri noža, tri u automobilu, a jedan u dječjim kolicima. Više nego dovoljno za uhićenje! Policija je 39-godišnjaka, osumnjičenog za nasilje i pokušaj otmice odvela u pritvor i nalazi se u bečkom zatvoru Josefstadt. Ozlijeđenih, na sreću, nije bilo. Majka i djeca su zbrinuta i na sigurnom, izvještava u utorak list “Heute”. I što na kraju reći, nego pregršt pohvala hrabroj šestogodišnjakinji, od koje bi očito i mnogi odrasli, mogli mnogo toga naučiti.