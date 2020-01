Djevojčica (5) brzom reakcijom spasila majci život: Šanse da preživi bile su 5%

Irski liječnik Liam Healy objavio je nesvakidašnju priču na svom Twitter profilu u kojoj je petogodišnja djevojčica proglašena herojem.

Malena je, naime, spasila život svojoj 35-godišnjoj majci kada je vidjela da se ona srušila dok je bila kod kuće s njom i bratom starim tek dva tjedna.

Priya Galvin vidjela je majku Mary kako se srušila na pod te je bez puno razmišljanja uzela obiteljski iPad i nazvala oca preko aplikacije FaceTime.

– Mama se ne osjeća dobro – rekla je uplašena djevojčica ocu koji je u pozadini vidio suprugu kako leži na podu te da se ne pomiče i ne govori.

"Mammy's not well"



5 year old Priya has FaceTimed her Dad, Damian, using the family iPad. Damian is on his way to work. It's been a busy few weeks for the family. His wife Mary, 35, is at home with their daughter and new 2 week old baby, Noah.



It's two days before Christmas.