Zabrana gatanja, proricanja sudbine i tumačenja snova ukinuta je 1990. pa se u toj odredbi iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira iz 1977. do danas očuvalo jedino kažnjavanje skitnje i prosjačenja, novčano ili i do 30 dana zatvora. To je bila važna odredba za održavanje “društvene higijene” u bivšem režimu. Prosjaci bi se već samom svojom pojavom rugali temeljnim idejama socijalizma pa bi ondašnjoj eliti stvarali nelagodu na javnim prostorima. Ulični performeri s demokracijom izašli su na ulice i trgove. Crkva od davnina traži lemozinu. Dobrovoljne priloge danas traže i političke stranke, mediji, projekti pa to zovemo doniranje, crowdfunding, a bakšiš dobivaju i oni koji ga ne traže. Ali oni koji demonstriraju siromaštvo i za sitniš nude dobre osjećaje još su zakonom zabranjeni.