Djeci besplatan ulaz u Postojnsku jamu, dom jedinstvene čovječje ribice

Pred nama je tjedan u kojem su školarci slobodni, imaju zimske praznike i dio njih zaputit će se na skijanje s obitelji. No oni koji ne idu na tu vrstu odmora, mogu s roditeljima otići na jednodnevni ili izlet na više dana i vidjeti nešto novo. Nacionalni parkovi u Hrvatskoj, Centar podzemne baštine Speleon u Rakovici i obližnje Baraćeve špilje, ili Pećinski park Grabovača u Lici, ili neki od zanimljivih muzeja s toplicama u blizini u Zagorju, sve su to lokacije koje vrijedi posjetiti na praznicima. Posebnih popusta na cijene ulaznica u vrijeme zimskih praznika nema, već napomena da su cijene u ovo doba godine niže nego u ljetnim mjesecima.

Cijene niže nego ljeti

Popuste nude neka kina na projekcije u tom tjednu, a tu su i brojne besplatne radionice za djecu u ustanovama po gradovima. No ako želite vidjeti nešto novo, možete se uputiti u Postojnsku jamu u susjednoj Sloveniji. Oni su u veljači, a i tijekom školskih zimskih praznika uveli pogodnost; od 15. veljače do 2. ožujka za obitelj je kreiran poseban popust: dvije odrasle osobe plaćaju ulaznice, a za do dvoje djece ulaz je besplatan. Postojnu, mjesto u kojem živi samo 15.000 stanovnika i od graničnog prijelaza Rupe do njega se vozite još nekih pola sata, godišnje posjeti nekoliko milijuna ljudi ne propuštajući njezin jedinstveni speleološki biser – Postojnsku jamu! To je najveća, najvažnija i najposjećenija turistička jama u Europi. Otkrivena je 1818. godine, a samo godinu dana nakon otvorena je za javnost. Koliko je jedinstvena i posebna, svjedočili su kroz povijest mnogi; jedan od njih je i književnik Thomas Cook, koji ju je uvrstio u roman “Put oko svijeta” 1868. Postojnska je jama duga 24 km, a karakteriziraju je najspektakularnije špiljske formacije na svijetu. Nekad se kroz špilju prolazilo jednom vrstom kočije koju su vukli vodiči, a potom su kroz cijelu njezinu unutrašnjost postavljene šine te je stvorena najveća dvokolosiječna špiljska željeznica na svijetu. Njome se prolazi kroz dvorane ovog podzemnog svijeta, koje pričaju zanimljive priče; primjerice, Velika planinska dvorana svojom površinom jednaka je površini londonske katedrale sv. Pavla, a Koncertna dvorana unutar špilje može primiti 10.000 ljudi. Trasa po kojoj vozi električni vlak duga je 3,7 km, a tijekom vožnje možete vidjeti stalaktite i stalagmite, ali i slojeve vapnenca stare i 90 milijuna godina. Postojnska jama kolijevka je speleobiologije i vrlo je važna točka podzemne bioraznolikosti. U špilji se svi mogu upoznati s rijetkim životinjskim vrstama među kojima je najpoznatija čovječja ribica, koja se na ovom mjestu opisuje kao zmajeva beba. Postojnsku jamu od otvorenja posjetili su mnogi; više od 42 milijuna ljudi, među kojima su bila i neka javnosti poznata imena kao što su Franz Joseph i Sisi, glumac Peyton Place, papa Ivan Pavao II., japanski princ i princeza, premijer Velike Britanije Boris Johnson, Matteo Bocelli i mnogi drugi. Lokaciju možete obići tijekom cijele godine, uvijek će vas dočekati podjednako “rashlađena” na osam Celzijevih stupnjeva. Pored lokacije je i Hotel Jama, u kojem se može prenoćiti te obići podzemne hodnike i prostorije koje su tijekom renovacije otkrivene kao tajne lokacije Udbe, koja je tako u bivšoj Jugoslaviji prisluškivala strane goste hotela.

Izlet u Predjamski dvorac

U istome danu s istom ulaznicom izlet možete zaokružiti i posjetom jedinstvenom Predjamskom dvorcu te razgledati Vivarij i Expo. U Parku Postojnska jama ovih se dana slavi 10. rođendan najveće stalne izložbe o Postojnskoj jami i krškim fenomenima na svijetu nazvane Expo. Vivarij se nalazi u posebnom dijelu jame, samo 50 metara od ulaza u Postojnsku jamu i predstavlja mjesto na kojem živi više od 150 životinjskih vrsta. Neke od najzanimljivijih možete upoznati izbliza, a najveća zvijezda ovog mjesta je spomenuta čovječja ribica, koja je ujedno najveća među špiljskim životinjama i jedini kralježnjak u Europi koji može preživjeti bez hrane 12 godina, a žive i do sto godina?! Samo nekoliko kilometara od Postojnske jame je Predjamski dvorac upisan u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveći špiljski dvorac na svijetu, neosvojivo je srednjovjekovno čudo koje ponosno stoji više od 800 godina usred litice visoke 123 metra. Predjamski dvorac toliko je poseban i jedinstven da se svrstava među deset najfascinantnijih dvoraca na svijetu, a 2022. ovdje je sniman slavni film “The Witcher” (Netflix).